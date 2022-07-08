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我国6月新能源乘用车销量达53.2万辆 同比增长130.8%

2022年07月08日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，2022年6月，我国乘用车市场零售达194.3万辆，同比增长22.6%，环比增长43.5%，6月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。1-6月累计零售926.1万辆，同比下降7.2%，同比减少71.5万辆。

新能源方面，6月新能源乘用车批发销量达57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。1-6月新能源乘用车批发246.7万辆，同比增长122.9%。6月新能源乘用车零售销量达53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%，1-6月形成“W型”走势。1-6月新能源乘用车国内零售224.8万辆，同比增长122.5%。

自主品牌方面，6月自主品牌零售81.0万辆，同比增长35.0%，环比增长31.0%。6月自主品牌国内零售份额为42.5%，同比增长3.8个百分点；1-6月累计份额43.1%，相对于2021年同期增长4.6个百分点。6月自主品牌批发市场份额45.2%，较去年同期份额增加1.5个百分点；1-6月自主品牌累计份额48.0%，相对于2021年同期增加6.1个百分点。

合资品牌方面，6月主流合资品牌零售82.0万辆，同比增长12.0%，环比增长47.0%。6月的德系品牌份额22.7%，同比下降0.3个百分点，日系品牌零售份额21.5%，同比下降1.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到10.2%，同比下降0.5个百分点。

据中国汽车流通协会相关负责人表示，目前，全国各地经销商4S店客户进店和成交都基本恢复正常，6月全国乘用车零售同比增22.6%，较5月的下降17%改善40个百分点，改善较大，稳产保供举措逐步显现效果。6月车市促销力度进一步加大，主流车企均追加了优惠活动。

(责编：王连香、高雷)

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