日前，由中国建筑节能协会低碳健康地产专业委员会主办的中国建筑节能协会低碳健康地产专业委员会成立大会暨首届低碳健康地产融合创新发展论坛线上举行。

会上，中国建筑节能协会会长武涌宣布中国建筑节能协会低碳健康地产专业委员会正式成立。他表示，希望专委会成为政府和行业之间的沟通桥梁、为行业提出解决方案、发布行业报告、推动行业标准体系发展，与中国建筑节能协会联动，共同推动行业高质量发展。

专委会主任委员罗亮表示，希望专委会发展成为一个专注地产行业的、低碳、健康发展的“命运共同体”，成为“行业先进、国内知名”的创新型行业服务组织。

专委会首任专委会秘书长黄俊鹏表示，中国建筑节能协会低碳健康地产专业委员会将秉持“低碳营造、健康人居”的协同发展理念，以“链接、共生，共赢”为指引，在广大会员企业支持下，推动建立以地产为龙头，涵盖设计、施工、运营全周期的完整生态链，做好政府与行业之间的沟通桥梁，为行业提出解决方案，帮助企业拓展市场，打造低碳、健康地产产业链命运共同体。

据了解，中国建筑节能协会低碳健康地产专业委员会由中国建筑节能协会统一领导，秉持“低碳营造、健康人居”的协同发展理念，推动建立包含低碳地产、健康人居等业务范畴的完整低碳健康地产生态链，助力提升人居环境品质，有力推动房地产业、住房建筑业的低碳转型升级，为我国房地产业和住房建筑业早日实现碳达峰、碳中和贡献力量。

(责编：杨曦、初梓瑞)