人民网北京7月8日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，全国打击整治养老诈骗专项行动办公室打击整治养老诈骗工作第三次部门会商会在银保监会召开。银保监会党委书记、主席郭树清在会上表示，要重拳整治一批养老领域非法集资违法行为，积极引导群众主动防范非法集资。

郭树清强调，处置非法集资部际联席会议要扎实推进打击整治养老诈骗专项行动。一要进一步提高政治站位。充分认识打击整治养老诈骗专项行动的重要意义，不断增强金融报国情怀和政治责任担当，将严防严惩养老领域非法集资作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的实际行动，切实守护好老百姓的“养老钱”，让广大老年人安享幸福晚年。

二要进一步压实各方责任。银保监会要发挥处置非法集资部际联席会议牵头单位作用，压实地方主体责任和行业主管监管责任，重拳整治一批养老领域非法集资违法行为，积极引导群众主动防范非法集资。

三要进一步深化养老金融改革。深入推进金融供给侧结构性改革，不断完善金融服务适老举措，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，让老年人享受到更加安全、更有温度的金融服务。

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