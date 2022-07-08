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【促就业·全社会在行动⑤】公益性岗位，为毕业生“托底”

2022年07月08日08:36 | 来源：光明日报
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　　 “您好，请问您需要办理什么业务？”一走进新疆生产建设兵团第十二师便民服务大厅，齐心茹亲切的问候声便在耳边响起。

　　 齐心茹今年24岁，是土生土长的第十二师五一农场人，2021年从西北工业大学明德学院国际经济与贸易专业毕业后，工作一直不是很顺心。她一边坚持，一边寻找着更理想的就业机会。

　　 今年年初，齐心茹在网上看到第十二师公益性岗位的招聘公告，瞬间心动了。经过笔试和面试，齐心茹于3月底正式入职，成为第十二师社会保险事业管理中心的一名工作人员。

　　 “现在工作环境好，交通、餐食各方面都有保障，离家也很近，感觉挺好，很高兴能有这样好的就业机会。”齐心茹说。

　　 同样享受到这一政策优惠的，还有毕业生苏紫薇。

　　 今年25岁的苏紫薇是第十二师一〇四团居民，2020年6月，她从河北地质大学华信学院金融学专业毕业后，因为疫情影响，就业之路困难重重。

　　 “投简历总是石沉大海，面试了几个单位也不顺利。”苏紫薇急得茶饭不思。正当她焦头烂额时，家人发来了一则招聘信息，并语音询问：“咱们师正实施针对大学应届毕业生就业的专项措施，你看看，有没有适合的？”

　　 苏紫薇仔细浏览了相关内容，发现她的条件十分符合公益性岗位要求，便主动联系相关部门进行登记。很快，她就找到了一份心仪的工作——第十二师社会保险管理中心一〇四团社保所窗口服务。这一干，就是两年。

　　 “推出这样的政策，让我们在疫情冲击下，在家门口也能够有一份稳定的收入，大大缓解了毕业生的就业压力，让我们吃上了‘定心丸’。”谈到入职感受，苏紫薇高兴地说。

　　 “我们加大公益性岗位开发力度，是为了帮助那些通过市场化渠道难以就业的大学毕业生，及时做好托底安置服务，打通就业‘堵点’。”新疆生产建设兵团第十二师人社局党组成员、社保中心主任周虹介绍。

　　 做好高校毕业生实名登记，将本地求职毕业生全部纳入实名制服务范围，主动联系未就业毕业生，为每人免费提供1次职业指导、3次岗位推荐、1次职业培训和就业见习机会……第十二师精准对接，密织就业“保障网”。在此基础上，建立就业困难高校毕业生工作台账，落实一对一帮扶举措，为他们优先提供相应服务，对确实难以就业的，通过公益性岗位进行托底安置。

　　 “现在，我们已经构筑起高校毕业生市场化就业、公益岗位就业、基层就业、自主创业等‘多位一体’就业格局。”第十二师公共就业和人才服务局工作人员李文拓告诉记者，很多通过公益性岗位托底实现就业的大学生，不但生计有了保障，对自身发展的信心也增强了。“不少人对我说，有人‘托底’，自己就要更努力，借助这股力量在新的岗位上展翅起飞！”（记者 李慧 本报通讯员 赵林洁 焦健颖）

(责编：曹淼、李源)

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