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中德建交50周年之际——

促中德友好，侨胞在行动（侨界关注）

本报记者  李嘉宝
2022年07月11日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2021年11月，陈云斌参与的“闽籍侨领2022北京冬奥会宣讲会”在德国莫尔斯拉开帷幕。

　　近日，张海鸥（左四）与当地音乐家合奏演出。

　　法兰克福第二届“中国节”上，身着中国传统服饰的各国女孩。

　　今年是中德建交50周年。半个世纪以来，中德关系坚韧稳定，保持良好发展势头。在中德各领域的交流与合作中，都活跃着旅德华侨华人的身影。他们是中德友谊的亲历者、见证者和推动者。这段时间，不少华侨华人积极行动，以中德建交50周年为契机，为中德友好搭建桥梁。

　　

　　“中国节”亮相法兰克福

　　热闹非凡的舞龙舞狮、端庄优雅的旗袍走秀、行云流水的太极表演……最近，位于德国法兰克福市中心的卫戍广场，成为中国文化的欢乐海洋。7月1日至3日，法兰克福市迎来第二届“中国节”活动，精彩节目轮番登台亮相，中国美食色香味俱全，众多华侨华人和当地民众驻足观看、拍照留念。

　　“今年正值中德建交50周年，本届‘中国节’活动为中德人文交流添上生动一笔！”活动主办方之一、中德莱美文化艺术协会会长郑爱珍告诉本报记者。

　　法兰克福首届“中国节”于2019年举办。受新冠肺炎疫情影响，该活动一度暂停。第二届“中国节”活动由中德莱美文化艺术协会、欧洲时报文化传媒集团主办。活动内容包括中国戏曲和武术等传统节目，还有中国古典音乐与西洋民乐的同台碰撞。观众还能在中国文化与科技体验区了解中国最新科创产品，品尝美食佳酿。此外，本届“中国节”还展示了中国广西、四川等地的独特自然风光和风俗人情，吸引不少德国民众的关注。

　　“历经几个月的准备，‘中国节’时隔3年再次亮相法兰克福。作为旅德侨胞中的一员，能参与其中，我备感荣幸、备受鼓舞。”郑爱珍介绍，得知“中国节”举办，许多侨胞朋友和德国友人专程从慕尼黑、斯图加特等其他城市赶来参加。“广场上那一拨拨挥舞着中德国旗的人群，都是中德友谊的使者。”

　　身着中国传统汉服的少女们翩翩起舞，“侨二代”“侨三代”小朋友带来的中国功夫英姿飒爽，留学生合唱团的歌声唱出浓浓乡情……“从‘中国节’筹备到举办，许多年轻人踊跃参与其中。中德人文交流充满青春活力！”参与活动组织工作的德国华人华侨联合会主席李阿平感慨。

　　打造中西合璧音乐盛宴

　　指尖在黑白琴键上跳跃，《梁祝》动人的旋律如水般流淌，讲述着千古流传的爱情故事……对德国华人钢琴家张海鸥来说，这是一次印象深刻的特别演出。

　　3月18日晚，德国施特拉尔松德新春音乐会上，张海鸥与华人音乐家杨天娲分别以钢琴和小提琴，为现场观众呈现了贝多芬的《春天奏鸣曲》《黎明奏鸣曲》和中国传统民乐《梁祝》和《浏阳河》。音乐会现场，还布置了中德建交50周年主题图片展，展示两国友好交往的历史。

　　“音乐能够超越语言和国界。”张海鸥说，“今年，我参与的多场音乐会和音乐节，都会安排中国民乐演奏。希望以音符为纽带，让更多德国朋友了解中国，爱上中国文化。”

　　5月22日，在德国巴符州奥施贝格霍夫国际音乐节上，张海鸥作为全权音乐总监，举办了“中德建交50周年”专场音乐会，再次为听众奉献了一场中西合璧的艺术盛宴。今年10月，张海鸥还受邀与德国纽伦堡交响乐团合作进行巡演，他选择了《黄河钢琴协奏曲》《莱茵河交响曲》等作为表演曲目。

　　“我旅居德国已经20年了。在中德友好的大环境下，我有机会在德国古典乐坛展现自己的音乐才华，并与德国乐团和音乐家开展交流合作。”张海鸥说,“近年来，中国传统民乐受到德国观众的喜爱和欢迎。将中国民乐融入钢琴演奏中，用西方听众易于接受的音乐语言讲述中国故事，这是我一直努力在做的事情。”

　　如今，张海鸥每年都有超过60场演出活动，还身兼三个国际音乐节的总监。在德国布克斯特胡德市，以他名字命名的“张海鸥音乐节”已经走过了13个年头。“今年9月，音乐节将举办一场庆祝中德建交50周年的特别音乐会，地点选在位于德国汉堡地区的豫园。这里也是汉堡与上海缔结友好城市的一个地标性建筑。期待再次见证中德友好的精彩瞬间。”张海鸥说。

　　为中德企业合作牵线搭桥

　　德国联邦统计局日前发布的最新报告显示，今年4月，德国从中国的进口额显著上升，同比增长52.8%，达167亿欧元。在出口方面，德国对中国出口的汽车和汽车零部件价值达26亿欧元，同比增长4.0%。相关数据令德国福建商会会长陈云斌备感振奋。

　　“2021年，中德双边贸易总额首次超过2400亿欧元，中国连续第六年成为德国最大贸易伙伴。”陈云斌说，中德关系保持高水平运行，经贸合作互补性强、领域宽广。从事中德进出口贸易的华商不断获得新机遇。

　　最近，陈云斌正在筹划举办一场华商交流会，聚焦后疫情时代中德经贸、金融等领域的合作。“随着中国不断扩大高水平对外开放，越来越多中国企业到德国投资设厂。在德中资企业有必要了解德国的法律制度和办事规则。”陈云斌说，华商具有融通中外的天然优势，可以为中国企业融入当地市场牵线搭桥。

　　近年来，德国杜伊斯堡作为中欧班列的节点城市，物流运输业日益发达。陈云斌瞅准商机，准备在杜伊斯堡成立一家物流公司。“疫情发生后，‘一带一路’合作彰显韧性，中欧班列运力逆势上扬，对畅通中欧物流‘大动脉’意义重大。”

　　组织侨团商会开展“云对话”、推介中国营商环境及政策、牵线中德五金企业开展合作……这段时间，陈云斌线上线下奔走忙碌。“相信以建交50周年为契机和起点，中德经贸合作将会再上新台阶！”他说。

　　

　　本文配图均由受访者提供

(责编：赵欣悦、白宇)

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