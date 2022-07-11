本报记者 彭训文

村民在贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县下江镇巨洞村“云上谷雨节”活动现场捉鱼。

龙梦前摄（人民图片）

线上演播、微旅游、行业跨界……在疫情防控常态化背景下，文化和旅游行业出现了不少新业态、新模式。记者从文化和旅游部获悉，今年下半年，文旅部门将策划实施促进文化和旅游消费行动计划，协调有关平台企业实施专项促消费活动，推动文旅新业态、新模式加速发展。

一台电脑欣赏音乐会

从轻弹柔唱的《评弹名家演唱会》到热血沸腾的《星火与巨浪——纪念“九·一八”90周年特别策划》，从京剧《锁麟囊》到话剧《玩偶之家》、歌剧《费加罗的婚礼》……每周六晚，国家大剧院线上演出都会准时和观众“见面”。

据介绍，为了给观众更好的视听体验，国家大剧院进行了技术创新。如在8K超高清画面下，观众甚至可以看清演员的发丝和汗珠；在安卓客户端和网站特别增设“沉浸耳机”和“沉浸音箱”两种虚拟全景声特效功能。

线上演唱会、音乐会、唱聊会等近年来受到欢迎。为什么线上演播能“破圈”传播？复旦大学新闻学院教授张志安认为，一是网络视频快速发展，从以前单纯用于娱乐，到现在满足了信息化传播的各种功能。二是短视频平台技术创新加快。快手、抖音、微信视频号等平台依赖算法推荐机制等，带动视频常规化浏览，使得内容更易通过社交转发机制，将拥有共同记忆的人连接到一起。三是线上演播抓住了人们在情感上的共鸣，更易快速传播。

和线下演播一般需要付费不同，线上演播大多对观众免费，平台和赞助方成为付费方。一些平台还探索可持续的商业模式，如大麦将传统品牌的音乐节搬到线上直播时，还邀请音乐人在结束表演后进入直播间“带货”，打通文娱消费与电商体系。

业内人士认为，线上演播正成为文旅行业创新发展的新业态之一。随着各大平台在“云包厢”、“虚拟沉浸”等方面的探索逐渐深入，线上演播可能发展出不同于线下体验的演出消费场景。

一部手机游览风景名胜

“平时工作忙，周末抽两天去旅游，放松放松。这个村庄挺适合露营，开车2小时能到，还有民宿，吃得不错。”在北京工作的张先生发了一条微信朋友圈，反映京郊乡村山水美景的图片、视频刚发出不久，便引得很多同事、朋友点赞评论：“真漂亮，想去”“这是哪儿？怎么去？”

“微旅游”“微度假”正赢得很多游客青睐。与常规旅游需要较长时间和较高花费不同，“微旅游”具有近距离、短行程、高频率、慢休闲、高品质等特征，推介传播方式更为数字化，以线上线下联动为主。

为吸引游客，很多景区企业发力数字营销，线上观景、线下打卡。近日，贵州丹寨旅游护照对外发布，受到网友热捧。该护照内包含丹寨必看、丹寨必玩、丹寨必吃和特色非遗等几十个旅游打卡点，还可以通过慢直播实时看到丹寨美景，游客可以在微信朋友圈免费领取属于自己的一本丹寨旅游护照。同时，游客线下打卡之后，可以上传自己拍摄的美景图片，写下自己的所见所感，生成游记，完成一次从线上到线下的“来此一游”。

一些平台助力旅游商家加快数字化转型升级。“微旅游”涉及吃、住、行、游、娱、购等信息，为游客做好一站式线上服务是平台的发力点。一些旅游平台通过开发电子导览，全方位整合辖区内各类旅游信息，实现导游、导览、导购智能化，真正做到“一部手机游景区”。

有专家认为，“微旅游”引发“云旅游”、慢直播等热潮，契合当下慢休闲和“微度假”的市场新需求，助推中国旅游供给侧改革，为旅游业提供了新思路。

一个创意激发出游愿望

原价158元一张的博物馆门票，现在花29.9元购入一个数字藏品，即可作为终身门票；山东泰山景区发布包含五岳独尊、风月无边、如意、“虎”字石刻等标志性景观的系列数字藏品；陕西旅游集团打造数字藏品“心随陕旅·一路奇迹”，用区块链记录陕西旅游全产业链；北京昌平启动长城IP（知识产权）相关数字藏品计划，以“文创故事+数字技术+长城IP”的理念，展现明十三陵、居庸关长城等世界文化遗产的独特魅力……如今，景区、乐园、博物馆、出行平台纷纷布局数字藏品。

数字时代，数字藏品何以“嵌入”文旅产业？对于文旅行业来说，数字藏品可以带来额外的营业收入；同时，因为其线上发行的售卖方式，可以提高游客对于文旅项目的认知和参与感，激发人们线下出游的意愿。数字藏品也能满足年轻人的社交需求。

文旅行业与其他行业的融合正在加深。比如，景区通过与科技行业融合，让很多以往只能在科幻大片里看见的场景，在旅游市场逐渐成为现实。在山东曲阜孔庙游览的张女士戴上一副MR（混合现实）眼镜后，向网友推荐说：“诗和远方已经在一起了，在一副小小的眼镜里。”据介绍，这款MR眼镜包含虚拟现实、光波成像、内容触发、引擎动画等多项技术，游客戴上后可观看“祭孔大典”“杏坛讲学”等动画或视频场景，获得沉浸式游览体验。景区还通过与游戏行业融合，给游客带来虚实相生的体验感。例如，有游戏公司通过还原张家界全景地貌、土家族服饰“土家织锦”时装等，让玩家在游戏中体验景区自然与文化之美。

中国旅游景区协会专家委员会专家马牧青表示，文旅行业与其他行业跨界融合，有利于增加收入来源、延长游客逗留时间。通过“科技支撑”，可以创新沉浸式旅游、数字化体验产品等形式，增强旅游产品的主题内涵、个性化特色以及产品的形象性、生动性、体验性、互动性，开拓更好的市场发展前景。

(责编：赵欣悦、白宇)