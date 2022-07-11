本报记者 姜 峰 刘雨瑞

绿色的湖，白色的滩，自主研发的水采船运转繁忙——30块方方正正、阡陌相连的盐田，每块都有3平方公里。这里，是青海柴达木盆地深处；这里，是我国最大盐湖察尔汗盐湖的一角。面积5856平方公里的察尔汗盐湖矿藏十分丰富，钾盐、镁盐、锂盐储量均居全国首位。

2016年8月，习近平总书记在青海考察时指出，盐湖资源是青海的第一大资源，也是全国的战略性资源，务必处理好资源开发利用和生态环境保护的关系。发展循环经济是提高资源利用效率的必由之路，要牢固树立绿色发展理念，积极推动区内相关产业流程、技术、工艺创新，努力做到低消耗、低排放、高效益，让盐湖这一宝贵资源永续造福人民。2021年3月，习近平总书记参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时，要求加快建设世界级盐湖产业基地。

贯彻落实习近平总书记重要指示精神，近年来，青海盐湖工业以创新驱动发展，探索循环经济模式，盐类产品从单一的氯化钾拓展到20多种。2021年底，《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021—2035年）》印发，为青海盐湖产业转型升级、优化布局、深化创新指明了路径。

一滴卤水正延展出一张产业网，青海盐湖工业股份有限公司目前已形成钾盐、钠盐、镁盐、锂盐、氯碱5个产业群。

农耕时节，一袋袋钾肥从青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司出厂装车，通过青藏铁路运出。“我们开发形成完备、先进的生产工艺集成体系，钾资源综合回收率从2000年前后的不到30%提升到目前的75%。”青海盐湖工业股份有限公司党委书记、董事长贠红卫说。

提取完钾，剩下的老卤被送到一旁的青海盐湖蓝科锂业股份有限公司。在这里，自主研制的280座吸附塔，每天处理着20万立方米的老卤，为的是提取锂这一重要的新能源电池材料。

“每立方米老卤中，锂含量不到100克，并且锂少镁多，镁中取锂难度大。”15年前起步，蓝科锂业副总经理张成胜经历了青海盐湖产业从单一利用走向多元开发的探索历程。起初，引进的国外技术“水土不服”，蓝科锂业一度濒临倒闭；后续埋头创新，自力更生，研发投入持续增加，先后拿下各类专利37项，破解镁中取锂难题。

近年来，新能源汽车行业快速发展，锂电池原料价格水涨船高。张成胜从中得到启示：“一定要把战略资源、关键技术牢牢掌握在自己手里。”

坚持绿色低碳发展，青海盐湖迈上高质量发展之路。提取了锂的老卤，从蓝科锂业又排回到察尔汗采区，在高原骄阳的帮助下，生成新的卤水，“固液转化”间，实现了资源循环利用、绿色发展。

占地200余亩的青海盐湖工业股份有限公司盐湖资源开发中试基地正加紧建设，预计今年投用。通过与中科院青海盐湖研究所等4家科研院所合作，年内将有熔盐发电、稀有元素提取等12个项目入驻。不怕培养竞争对手？面对记者的提问，中试基地管理中心副主任许盛笑着说：“做大做优盐湖生态圈，合作伙伴多多益善！”

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)