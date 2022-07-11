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优化产业结构  推进农旅融合

浙江嘉善因地制宜建美丽乡村

本报记者  顾  春
2022年07月11日06:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇白墙黛瓦的江南民居，门前绿树成荫；姚庄镇红墙黑瓦的联排复式公寓引人注目，文化礼堂里“桃源书场”传来声声评弹曲调；宽阔整洁的道路两旁，大云镇的稻田与花海延伸向远方……

　　以人民对美好生活的向往为奋斗目标，嘉善县统筹城乡发展，因地制宜优化产业结构，发展美丽经济，推进农旅融合。2021年，嘉善县农村居民人均可支配收入达44324元，同比增长8.8%，全年村均经常性收入达435万元，城乡居民收入倍差缩小到1.59∶1。全年地区生产总值增长10.3%，位列全市第一。

　　在位于姚庄镇的临湖家庭农场，果农江水林正忙着给自家的“红美人”柑橘整枝。江水林曾经是一名养殖户，几年前，村里治理环境，他拆除了养殖棚，和儿子一起承包了20多亩地种柑橘。“靠着种柑橘，钱袋子鼓了，有时候还给其他乡亲开课指导种植技术，日子过得有滋有味。”江水林乐呵呵地说。

　　环境美了，收入增了，生活质量不断提高，江水林的幸福生活是嘉善县统筹城乡发展的一个缩影。

　　在大云镇，一场蜕变也在发生。

　　大云镇东云村拖鞋浜的民宿，是当地着力打造的一张旅游名片。在经营模式上，镇、村共同投资硬件建设，委托专业民宿运营企业负责运营。原是养殖大村的拖鞋浜，现在已经成为美丽乡村建设重点村，实现从经济薄弱村到发展示范村的转变。“这里水清岸绿，环境优美，有着自然、淳朴的乡村气息。”游客对这里的变化也赞不绝口。

　　如今，产业带动乡村发展、带领农民致富的案例已越来越多。姚庄镇沉香村借助橘子种植特色资源，将美丽乡村精品线建设成果转化为经营成果；西塘镇荷池村以景区为载体，不断探索一二三产深度融合……去年以来，嘉善县因地制宜推进美丽乡村建设，打造农村环境全域秀美示范村，开发了“桃源渔歌”等5条美丽乡村风景线，在推动经济高质量发展、促进共同富裕的路上不断前进。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月11日 13 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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