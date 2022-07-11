本报记者 曲哲涵

保住1.5亿户市场主体，就能稳住就业、保持中国经济的韧性。6月15日召开的国务院常务会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》总体思路、政策取向，立足当前稳增长，着眼长远促进经济持续健康发展。保市场主体政策实施情况如何？记者进行了采访。

降低政府采购门槛，为中小微企业送去“专享订单”

“全流程电子化，点点鼠标就能完成投标。履约保证金一降再降，投标企业用保函的形式提交就行，仅此一项一年就能省下100多万元。”浙江台州市智诚电子工程有限公司负责人蒋开省说。

5月底，财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（以下简称《通知》），各地加紧落实，为中小微企业送去更多“专享订单”。

——降低门槛。《通知》要求，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠（按扣除后的价格参与竞标），由6%—10%提高至10%—20%。重庆、广东等地提出，由采购人根据项目特点、竞争程度、利润率等情况，在规定的幅度内自主确定价格扣除比例。

——保证份额。根据2020年底财政部、工信部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，去年各地为中小企业预留的采购份额从30%提升至40%以上，其中给小微企业的比例不低于70%。此次《通知》出台后，各地进一步细化政策。广东省规定，超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留40%以上的份额，其中给小微企业的比例不低于该预留份额的70%。

——优化服务。为提升供应商参与便利度，西安要求全市政府采购项目在网上全程办理；为降低供应商成本，浙江将履约保证金最高比例调低至不超过合同金额的1%；为解决采购商资金压力，河南洛阳财政部门与当地23家金融机构合作，让合同融资政策直达企业。

“政府采购是一项重要的宏观调控政策工具。降低企业参与政府采购门槛，既在短期内助企纾困，也有利于改善企业中长期发展预期。”中国财政科学研究院研究员石英华认为，接下来重在打通政策“最后一公里”，财政部门要细化执行要求，其他部门也要对涉及工程招投标的标准文本、评标制度等进行完善。同时要继续简化招投标流程、手续，为竞标企业减负。

做强融资担保“杠杆”，缓解中小微企业融资难

6月，是陕西宝鸡黄金国际大酒店资金结算的重要节点。新冠肺炎疫情发生后，当地旅游业、餐饮业受到冲击，酒店面临资金压力。

经宝鸡市中小企业融资担保有限公司推荐，该酒店6月20日向省融担基金公司提出申请，5天后，800万元资金到账，保证企业续贷。

“这笔资金真是雪中送炭！申请便利、操作简单，利息也不高，帮我们降低了融资成本。”黄金国际大酒店负责人说。

此次一揽子稳经济措施明确，国家融资担保基金落实再担保合作业务规模不低于1万亿元，下达小微企业融资担保降费奖补资金30亿元，支持扩大融资担保业务规模、降低担保费率，进一步缓解小微企业融资难、融资贵问题。

国家融资担保基金迅速响应，各级政府性融资担保、再担保机构积极推动业务扩面增量，新增业务规模重点用于支小支农业务，重点支持受疫情影响较大且符合条件的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业的广大中小微企业和个体工商户。

“对受疫情影响较大的服务业小微企业，今年新申请银行贷款，由政府性融资担保机构提供担保的，按0.5%的年化费率收取综合担保费。同时，推动银行贷款应续尽续、延长延期展期时间、开展无还本续贷。”北京市财政局有关负责人表示。

“通过担保费补贴，引导融资担保机构支小支农，促进稳产保供、优化结构。”江苏省财政厅副厅长徐洪林表示，省财政对单户1000万元以下的、粮油生猪及“菜篮子”等重要农产品稳产保供企业、高新技术企业的担保业务，财政补贴比例最高可上浮50%。

浙江省建立健全省担保集团费用补贴和风险补偿机制，扩大政府性融资担保业务规模和覆盖面，力争2022年再担保业务规模达到900亿元，同比增长35%以上。

融资担保作用有多大？陕西省财政厅相关负责人测算：对融资担保机构开展创业贷款担保业务、个人经营性贷款担保业务给予1%的保费补贴，对银担“总对总”批量业务开展较好的银行进行奖励等奖补措施落地后，预计将支持新增发放创业担保贷款50亿元以上，直接扶持创业2万人、带动就业5万人。引导个人经营性贷款担保业务平均担保费率降至0.5%左右，撬动银担“总对总”批量业务规模增加上百亿元。

“国家融资担保基金是政策性基金，推行再担保合作业务，可以降低小微企业担保业务风险，从而降低贷款风险。”中国社会科学院财经战略研究院副院长、研究员杨志勇表示，落实落细政策，财政补贴要精细化，更好地发挥引导作用，同时要进一步完善国家担保基金、再担保机构、担保机构、金融机构与财政部门的合作机制，形成纾困合力。

政策精准有力，真金白银支撑稳岗

广东中山益达服装有限公司是一家外贸企业。疫情发生以来，企业经营压力骤增，几千名员工的社保费用让总经理林有德犯难。

按照新政策，相关部门对企业上年度实际缴纳职工失业保险费的50%进行返还。此外，该公司约600名员工开展校企新型学徒制，按政策还将享受培训补助450多万元。

“不用递交任何材料，免审即享，省人社厅调研组当场解决问题！”林有德说，“一对一”“面对面”的上门服务，让他对未来更有信心。

此次一揽子稳经济举措中，一“缓”一“补”两项，切中当前中小微企业所需：

一是明确将符合条件的中小微企业、个体工商户的3项社会保险单位缴费部分，以及中小微企业、个体工商户和餐饮、零售等5个特困行业养老保险费缓缴期限，延长到今年年底；同时，缓缴3项保险费政策，扩围至受疫情严重冲击、行业内大面积出现企业生产经营困难、符合国家产业政策导向的其他特困行业。

二是将失业保险留工培训补助扩大至所有困难参保企业。对中小微企业吸纳高校毕业生就业的，加大扩岗补助等支持，全力支持企业稳岗发展。

各地创新实践，提升政策效能。

——稳住企业岗位。广东省提出，对不裁员、少裁员的企业，按照上年缴纳失业保险费的一定比例给予返还，中小微企业返还比例由60%提高到90%。预计全年受益企业达140万户。江西省明确，对市县落实省政府支持农民工就业创业措施所需新增支出，省财政给予30%补助。

——聚焦重点群体。山东省财政厅拨付资金25.66亿元，支持实施“百万青年见习”“三支一扶”和百万大学生创业齐鲁等计划，帮助高校毕业生提升就业能力。北京市对初次就业为灵活就业的高校毕业生给予社会保险补贴；对招用毕业年度高校毕业生的企业给予鼓励单位招用社会保险补贴；对吸纳学生开展就业见习的企业给予就业见习补贴。

——加强失业保障。福建省对参保职工在失业期间参加职业技能培训，取得职业资格证书或职业技能等级证书的，给予最高2000元培训补贴。对疫情中高风险地区无法正常生产经营的中小微企业，按每名参保职工500元标准发放一次性留工培训补助。

——降低水电气成本。江西省对受疫情影响较大的住宿餐饮、交通运输、文化旅游、批发零售等服务业中小微企业和个体工商户，给予6—9月共4个月应缴水电气费用30%的财政补贴，省级财政按实际补贴数的30%对市县给予补助。

中小微企业是稳就业的主力军。财政部部长刘昆此前在全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议上表示，各级财政部门要坚定信心、迎难而上，着力保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降。

“这些举措精准、务实、及时，政策力度和节奏超预期。” 石英华认为，提升财政政策效能，须统筹好财政资源，及时纾解预算执行和政策实施中可能存在的阻滞。随着财政政策发力，稳经济政策效应将逐步显现。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)