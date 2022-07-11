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黑龙江省牡丹江市政策发力、商家让利——

多措并举释放消费潜力（财经故事·做好“六稳”“六保”工作）

方  圆  张树永
2022年07月11日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月18日，黑龙江省牡丹江市阳明区汽贸城正式启动“惠聚盛夏 畅购丹江”政府消费券发放活动暨夏季汽车展，现场人头攒动，气氛热烈。

　　“快来看看我家新买的红旗汽车！”市民李女士笑逐颜开。

　　“早就看中了这款越野车，可原来车价20万元，迟迟下不了决心购买。这次电子消费券发放活动力度很大，各项优惠算下来，能便宜4万多元。”李女士说，活动第一天，她就赶紧来下单。

　　“本次活动采用‘政府补贴+商家让利’的方式，共投入补贴600万元，中国石油牡丹江分公司、中国石化牡丹江分公司为购车的消费者提供优惠大礼包，消费者能享受到刷卡满减、扫码满减等优惠政策。”牡丹江市商务局局长许立香介绍。

　　牡丹江市汽车流通行业协会秘书长张庆坦说：“购买4万元至10万元之间的车辆，车价立减2000元；购买10万元以上的车辆，车价立减5000元。此外，汽车销售公司还有不少促销让利活动。”

　　“受疫情影响，今年上半年汽车销售市场表现平平。现在有了政府推出的电子消费券活动，再加上对符合节能减排的车辆给予购置税减半的政策优惠，汽车消费一定会加快恢复。”张庆坦说。

　　借助本次活动，当地商贸企业开展了丰富多彩的让利促销。“政府之手”帮一帮，“市场之手”加把劲儿，居民消费逐渐升温。

　　在牡丹江广汇经贸公司，卖场内人流不断。刚刚买到冰箱、洗衣机、电视机的小王开心地说：“新房已经装修好了，趁着这次活动，家用电器买全了，一共省了1000多元。”

　　“我们又找到销售旺季的感觉。公司联合厂家共同采用让利、折扣等方式回馈顾客，活动当天就实现销售收入350万元。”广汇经贸公司总经理胡淑芳说。

　　今年以来，牡丹江多措并举促进居民消费。扩大节日消费，举办“网上年货节”活动，共推出商品4万余种，实现销售额1.26亿元，销售量达到132万单。抓住消费热点，围绕妇女节、母亲节等消费热点，开展“消费促进月”，累计参与企业470户、实现销售额4.6亿元。突出餐饮特色，开展“舌尖上的牡丹江”宣传推广活动，促进疫情后餐饮消费恢复发展。数据显示，今年一季度，全市餐饮收入同比增长11.3%。发展“夜间经济”，创新推出夜间特色餐饮、夜间购物娱乐、夜间文化休闲、夜间观光旅游、夜间演艺等形式多样的消费活动。

　　据了解，为促进消费，黑龙江省级财政对各地（市）发放政府消费券给予30%至50%的补助。在做好疫情防控的前提下，今年全省已组织开展了春季促消费活动、“网上年货节”“双品网购节”“绿色节能家电普及和家电以旧换新”等活动，有力支持了全省消费复苏。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月11日 18 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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