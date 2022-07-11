本报记者 余建斌

近日，我国5G牌照迎来正式发放3周年。截至今年5月底，我国已建成全球规模最大的5G网络，累计开通5G基站170万个，占全球5G基站的60%以上，登录5G网络的用户超过4.5亿，占全球5G登网用户的70%以上。

3年来，5G商用服务落地成效显著，5G应用正融入各行各业。中兴通讯副总裁、无线接入产品总经理柏燕民说，在工业、能源、交通、港口、矿山、医疗、教育等多个行业，5G的行业应用已实现“从0到1”的突破，迈向“从1到N”的规模落地。

6月10日，在国家能源集团煤焦化公司蒙西棋盘井煤矿，中兴通讯5G本安型（本质安全型）700MHz基站井下实测验证正在进行。笔记本电脑大小的5G基站首次在井下亮相，基站覆盖测试表现优异，单站最优覆盖距离超过700米。此前，首款2.1GHz矿用本安型基站也在井下验证成功，与普通的隔爆基站相比，建网成本降低40%，安全性更高、适用性更广泛、安装更容易，重量和体积减少90%以上，更适合煤矿巷道覆盖场景。

柏燕民告诉记者，这表明5G更加适配矿企生产需要，既能有效降低建网成本，也可以赋能智能化采掘、供电、运输、通风、排水、洗选、安全保障和生产管理全流程，支撑建设安全、绿色、高效、智能的矿山。

在江苏南京滨江中兴通讯全球智能制造基地，利用5G技术实现了工厂园区无人化安防及巡检、自动驾驶等业务。生产线上，5G已应用到机器视觉检测、工艺数字孪生、AR（增强现实）远程维修与指导等环节。

据介绍，依托5G网络，中兴通讯梳理出15个典型行业领域，并细分了上百个应用场景，积极建设5G生态。除满足宏覆盖、室内、热点街道、高铁隧道等常规场景的5G需求外，还提供空中航线、地面超高速磁悬浮等特殊场景覆盖。例如，5G地空互联利用成熟的陆地移动通信技术，构建一张低空宽带立体覆盖网络，可支持1200公里/小时的飞行速度和300公里的超广覆盖半径，用户在万米高空仍可获取稳定、高速的业务体验。

柏燕民认为，对行业用户来说，5G提供大带宽、海量连接、超高可靠以及低时延等通信服务，可实现全连接数字工厂等众多新业务场景的应用。随着5G技术持续演进，在基础的通信能力持续增强外，通过算力、感知、智能的增强和这些能力的开放，将和云计算、大数据、人工智能、边缘计算、区块链等技术融合形成“组合拳”，催生并拉动5G产业链体系的不断完善。

今年，我国计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程。在全球，5G整体发展良好，5G应用预期不断上调，预计2022年底全球5G商用网络将超过260张。

“5G通信技术迭代带来产业升级，围绕5G通信网络的新产业、新业态、新模式层出不穷，这些都为5G商用化技术与设备的参与企业带来了巨大发展机遇。”中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石说，对中兴通讯来说，一方面将持续助力全球5G网络建设，同时还将把握算力、产业数字化、绿色低碳、信息与通信技术融合等技术浪潮带来的机会，拓展服务器及存储、终端、数字能源、汽车电子等企业发展的“第二曲线”，创造出持续快速增长的新空间。

“我国已发展成为全球最大的5G市场，规模经济效应形成后，可长期保持5G领域的领先地位。”谢峻石说，借助5G的领先优势，在标准化方面积极布局，持续促进全球5G产业链发展，将推动产业数字化和数字产业化更加蓬勃发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 19 版）

(责编：赵欣悦、白宇)