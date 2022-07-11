原标题：经济一线观察丨变中寻机、难中求进——年中经济一线企业扫描

随着复工复产持续推进，6月份，我国制造业采购经理指数（PMI）回升至50.2%，重返扩张区间。

面对当前不少挑战，许多企业坚持变中寻机、难中求进，研发创新、保链稳链、获助解困……成为一线企业发展的关键词。

加强研发，强化产品竞争力

时至盛夏，浙江金澳兰机床有限公司的研发车间里，研发团队正抓紧调试新的链条生产机床，产品预计8月部署投产，有望把传统机床冲压频率由每分钟130次提升至380次。公司董事长吕时广说，新产品是专门针对下游企业的新需求定向研发的，有望帮助企业提升产能、抢占市场。

自主创新是企业爬坡过坎、发展壮大的根本。当前，不少企业正加大研发力度，针对市场需求不断丰富产品类型，强化产品竞争力。

面对客户智能化改造意愿不强、机器人购买需求减弱等市场变化，重庆华数机器人有限公司正加紧为大型工业企业开发定制化机器人，为特殊应用场景及工艺提供针对性解决方案；同时着力提升产品易用性，开展运维人才培训等，拓展业务增长点。

面对出口市场的挑战，惠达卫浴股份有限公司不断改进产品设计，推出了一批引领潮流、附加值高的产品，并为客户提供定制式产品和服务，今年一季度出口额2.43亿元，同比增长22%。

当前，行业发展已出现积极变化。“工业企业复工达产加快推进，5月份全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月份为下降2.9%，增速回升明显。服务业生产逐渐恢复，物流保通保畅成效日益显现。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说。

“空档期也是提档升级的机遇期，只有沉下来搞研发的企业才有生命力，练好内功永远是企业应对挑战的法宝。”吕时广说。

保链稳链，应对外部压力

今年上半年，新能源汽车累计产销量同比增幅分别达255.12%和204.51%——重庆小康工业集团股份有限公司交出了一份来之不易的稳链“答卷”。

今年以来，我国汽车产业链供应链一度面临挑战。“锂电核心原材料的涨价和车规级芯片的短缺不断向产业链各环节传导，给汽车行业带来不小压力。”小康集团首席技术官许林说。

稳住汽车产业发展，最关键的就是稳产业链、提高效率。许林介绍，公司前期对关键零部件进行了储备，实时调整排产计划，优化物流体系，旗下赛力斯汽车在川渝地区的配套率超过40%。“提升本地化配套率有助于稳供应、控成本、提效率。”

产业链供应链的稳定是外贸企业的命脉所在。今年以来，从中央到地方陆续出台减税降费、畅通物流、加快出口退税进度、加强出口信用保险支持等举措，全力保障产业链供应链完整和稳定。

浙江省德清县提升“海河联运”效率，保障当地外贸空箱优先卸船、重箱优先装船等举措，让浙江华之杰塑料建材有限公司的出口压力得到缓解。“在政府协调下，公司的出口信用保险额度提升了30%，一定程度解决了现阶段‘有单不敢接’的难题。”公司总经理丁凌烨说。

保链稳链更要靠企业自身的努力。出口型跨境电商企业深圳市泽汇科技有限公司减少产品流通中间环节，在目的地国家设立中转仓，实时查看货物出入库情况，及时更新订单状况，提高产品周转率，主动应对物流成本上涨、海运运输周期延长等不利因素。

“要将保链稳链作为提振工业经济的重中之重。”工信部部长肖亚庆5月27日在工信部召开的提振工业经济电视电话会议上表示，将聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大力度，确保产业链供应链运转顺畅。

助企纾困，坚定发展信心

“申请留抵退税后不到一小时退税资金就到账了。”济南利业机械设备有限公司财务负责人韩保航说，这8.6万元虽不算多，却实打实地帮助企业缓解了资金周转压力。

中国中小企业协会数据显示，6月份，中国中小企业发展指数为88.4，环比上升0.2点，在连续4个月下降后止跌回升。

今年以来，纾困政策不断推出。我国实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.64万亿元。此外，加大金融支持、物流保通保畅、推动企业复工达产等政策，着力帮扶市场主体应对挑战。

“上半年，公司得到了留抵退税、社保缓缴等一系列政策支持。针对订单量下滑等问题，政府部门还积极‘牵线搭桥’，组织我们和多家企业对接业务，我们成功拿到一批订单。”重庆华数机器人有限公司副总经理夏亮说。

坚定发展信心，才能上下同心、共克时艰。“产业优势仍在，市场前景可期，大浪淘沙勇者胜，练好内功，以竞争优势拓展更大市场。”恒申控股集团有限公司董事长陈建龙说。（记者张千千、吴帅帅、黄兴、印朋）

(责编：赵竹青、陈键)