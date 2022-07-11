曾金华

原标题：推进税收法定有利稳预期

证券交易印花税对资本市场影响颇大，通过立法明确税率等相关要素，有利于稳定市场预期。落实税收法定原则只有“进行时”，没有“完成时”，一方面，要加速推动增值税、消费税等税种的立法；另一方面，要结合经济社会发展、税制改革需要，优化、完善现有立法。

从7月1日起，实施30余年的印花税暂行条例退出历史舞台，印花税法开始正式实施。虽然印花税法总体上遵循税制平移的思路，但这不仅仅是形式上的变化，在适当优化税制的同时，更以法律稳定了市场预期。

印花税是世界各国普遍征收的一种税收，其诞生颇具传奇色彩，在17世纪荷兰对新税方案进行征集时，从众多应征者的设计中“脱颖而出”。我国征收印花税有不短的历史，改革开放后则由国务院于1988年发布印花税暂行条例，规定书立或者领受合同、产权转移书据、营业账簿和权利、许可证照等应税凭证的单位和个人应当缴纳印花税；1992年，开始对在沪深证券交易所的股票交易征收印花税。

印花税的征税对象是经济活动和经济交往中书立、领受的应税凭证，其征税范围十分广泛。特别是对证券交易征收印花税，使得这个税种被广大股市投资者熟知。印花税的税率、税额明显低于其他税种，比如万分之五、万分之三，故而经常被称为“小税种”。实际上，其影响力不可小觑，由于征税范围很广，在筹集财政收入上起到“积少成多”的效果。

税收在国家治理中的作用越来越重要，党的十八届三中全会决定提出了落实税收法定原则的明确要求。贯彻落实税收法定原则，制度保障至关重要，其中关键一环就是在立法程序上明确“税收的基本制度只能制定法律”。近年来，多个税种的条例陆续上升为法律。此次印花税从“暂行条例”到完成立法，是我国落实税收法定原则的重要一步。至此，我国现行18个税种中，已有12个税种完成立法，增值税、消费税等立法也在积极推进之中。

依照法律规定设税、征税、治税，是建设法治国家、法治政府、法治社会的必然要求。落实税收法定原则的重要性，在制定、实施印花税法中得到了充分体现。印花税法保持之前税制框架和税负水平基本不变，同时对部分内容作了必要调整，比如，适当简并税目、降低部分税率。通过优化、完善税制要素，增强了印花税的科学性、稳定性和权威性，减少了征管中的自由裁量权。值得指出的是，证券交易印花税对资本市场影响颇大，通过立法明确税率等相关要素，有利于稳定市场预期。

尽管落实税收法定原则已取得重大进展，但下一步任务仍然艰巨，既要推进未完成立法的几个税种早日出台法律，也要持续完善现有税制、税收立法。从这个角度讲，落实税收法定原则只有“进行时”，没有“完成时”。

一方面，加速推动增值税、消费税等税种的立法。尚未完成立法的几个税种，面临改革与立法双重任务，很大程度上是“难啃的硬骨头”。落实税收法定原则，并非简单地从条例改为法律，而是要实现立法和改革决策相衔接，立法主动适应改革，科学立法、民主立法，实现“良法善治”。特别是当前加快培植地方税主体税种、健全地方税体系等改革任务紧迫，有必要加快推进相关立法。

另一方面，结合经济社会发展、税制改革需要，优化、完善现有立法。税制既要稳定，也必须与时俱进。比如，个人所得税在近年来进行了重大改革和立法，但持续优化的步伐并未停止，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入专项附加扣除就是一个例证。对于其他税法，同样应将税制改革、减税降费等方面的经验做法用立法的形式确定下来，进一步提升税制科学性，优化营商环境，促进高质量发展。

税收关联着个人权益和经济社会发展，在国家治理中发挥着基础性、支柱性、保障性作用。随着落实税收法定原则向前迈进，我国的现代化税制将日益完善，税收的作用将越来越凸显。

(责编：罗知之、陈键)