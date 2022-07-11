张梦然

原标题：新材料带来更强壮灵活人造肌肉

科技日报北京7月10日电 （记者张梦然 实习记者张佳欣）美国科学家开发了一种新的材料和工艺，用于制造比生物肌肉更强壮、更灵活的人造肌肉。研究成果发表在最新一期《科学》杂志上。

加州大学洛杉矶分校（UCLA）工程学院研究人员称，创建人造肌肉来完成工作并检测力和触觉，一直是科学和工程界的巨大挑战之一。

在制造人造肌肉方面，虽然许多材料都很有竞争力，但具有高弹性的轻质介电弹性体（DE）因其柔韧性极佳而备受关注。大多数DE由丙烯酸或硅树脂制成，但这两种材料都有缺点。传统的丙烯酸DE可实现高驱动应变，但需要预拉伸且缺乏灵活性；有机硅更容易制造，但它们不能承受高应力。

UCLA研究团队利用市售化学品并采用紫外线光固化工艺，创造了一种改进的丙烯酸基材料，该材料更柔韧、可调节且更易于扩展，且没有损失其强度和耐用性。丙烯酸能形成更多的氢键，从而使材料更容易变形，但研究人员调整了聚合物链之间的交联，使弹性体更柔软、更灵活。然后将得到的薄薄的、可加工的高性能介电弹性体薄膜（PHDE）夹在两个电极之间，以将电能转换为致动器的动能。

每张PHDE薄膜都像一根头发一样轻薄，大约35微米厚，当多层堆叠在一起时，它们就变成了一个微型电动机，可像肌肉组织一样发挥作用，并产生足够的能量来为机器人或传感器的运动提供动力。研究人员已制作出4—50层不等的PHDE薄膜堆叠。

配备PHDE致动器的人造肌肉可产生比生物肌肉更多的动力，柔韧性也比自然肌肉高3—10倍。

UCLA的研究利用了“干法”工艺。该工艺用刀片将薄膜分层，然后进行紫外线固化硬化，使各层均匀。这增加了致动器的能量输出，使设备可支持更复杂的运动。

这种简化的过程，以及PHDE的灵活和耐用特性，允许制造出新型柔性致动器，其可像蜘蛛腿般弯曲跳跃，亦可缠绕和旋转。研究人员还展示了PHDE致动器能够投掷比薄膜本身重20倍的豌豆大小的球。当电压打开和关闭时，致动器还可像隔膜一样膨胀和收缩。

【总编辑圈点】

长远来看，如今出现在我们生活中的很多机器人，可能属于机器人的雏形或初级形态。虽然它们能够执行很多指令和操作，但在很多方面，它们与真正的智能还有一定差距，最基本的一点就是，其外观更像硬邦邦的机器，而不是灵巧的人。试想，负责照顾小朋友或老人的看护机器人，如果能把钢筋铁骨换成柔软的皮肤和肌肉，实际使用体验可能会大大提升。人工皮肤和人工肌肉的相关研发成果，有助于让机器人变得更加柔性，也帮助它们变得更加“名符其实”。

(责编：罗知之、陈键)