人民网北京7月11日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部召开2022年全国自然生态保护工作会议，部署推进“十四五”和2022年自然生态保护重点任务。

会议指出，机构改革以来，全国各级生态环境部门切实履行生态保护监管职责，不断完善顶层设计和体制机制建设，创新探索监管制度和手段，生态保护监管能力明显提升。

会议要求，“十四五”时期，要加快完善生态保护监管制度体系，实施重点区域监测监督，深入开展“绿盾”专项行动，强化生态保护红线监管平台业务化应用与生物多样性保护，推动形成机制更加健全、监管更加有力、保护更加严格的生态保护监管新格局。2022年下半年，要聚焦扎实开展生态保护红线监管、自然保护地生态环境监管工作和生态文明示范建设推进工作。

(责编：王仁宏、吕骞)