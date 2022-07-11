人民网大连7月11日电 （记者乔雪峰）2022年7月11日，是第18个中国航海日。今年中国航海日的主题是“引领航海绿色低碳智能新趋势”。

7月10日，中国航海日活动周组委会副主席、中国航海学会常务副理事长张宝晨在2022年中国航海日活动周新闻发布会上表示，2022年中国航海日论坛包括主论坛和9个分论坛。主论坛于7月11日上午于大连举行。分论坛除原有的国际船舶技术与安全论坛、中国国际海员论坛、港航企业发展论坛、航海文化论坛外，增加了大连东北亚国际航运中心高质量发展论坛、中国海洋生态绿色发展论坛、中国船舶与海洋装备技术论坛、疏浚论坛。

据张宝晨介绍，为进一步提升中国航海日活动的承载力、品牌力和影响力，今年第一次组织航海日活动周系列活动，主要有2022年中国航海日论坛、中国航海学会2022年学术年会、全国航海科普周活动、航海科技博览会四大板块内容。

此外，为积极响应国际海事组织设立首个“国际海事妇女节”，今年还增加了“国际海事妇女教育与发展高端论坛”，探讨女性在海事领域从业中面临的困难与挑战，提升海事领域对女性的关注。

据介绍，航海日活动周期间还将以云展览的方式在线举办航海科技博览会，集中展示航海科技创新和产业发展成果。

交通运输部水运局副局长易继勇在发布会上表示，近年来，交通运输部高度重视水运绿色低碳智能发展，从基础设施建设、运输结构调整、新能源清洁能源应用、污染治理、科技创新、监管体系建设、国际交流与合作等方面作出系统部署，水运绿色低碳智能发展取得明显成效。

在推进水运绿色低碳发展方面，完善新能源、清洁能源在水运领域应用的法规制度和标准，强化船舶大气污染物及船舶和港口污染治理，优化运输组织和港口用能结构。

在推进水运智能发展方面，积极推进智慧港口、智慧航道建设和智能航运发展。交通运输部会同相关部门印发《智能航运发展指导意见》，加强自主航行船舶技术研发运用，“智飞”号等智能航行船舶投入试验或运营。构建基于区块链的航运服务网络，推进港航区块链电子放货平台应用，实现了提货单、海运单等单证的电子化流转，电子放货效率和港航服务水平显著提升。

据了解，截至2021年年底，全国拥有生产用码头泊位2.1万个，内河航道通航里程12.8万公里，均位居世界首位。内河运输船舶大型化、专业化发展势头良好，船舶平均净载重量超过1千吨。海运船队运力规模稳步提升，我国控制的海运船队运力规模达3.5亿载重吨，居世界第二位。

2021年水路货物运输量完成82.4亿吨，稳居世界首位，海运承担了我国约95%的外贸货物运输量，我国全球海运连接度最高，国际海运量约占全球海运量三分之一，长江水路货运量连续多年稳居世界首位，水运主通道、外贸运输主力军地位进一步巩固，港口货物吞吐量，集装箱吞吐量连续多年稳居世界首位，全球港口货物吞吐量和集装箱吞吐量前10名的港口中，中国港口分别占8席和7席。

(责编：郭思邈、吕骞)