人民网北京7月11日电 （记者杜燕飞）“坚持打防结合、标本兼治”“坚决斩断伸向‘养老钱’的黑手”“切实守护好老百姓的‘养老钱’”……针对当前养老领域非法集资举报线索多、案件多发的问题，日前召开的全国打击整治养老诈骗专项行动办公室打击整治养老诈骗工作第三次部门会商会上强调，重拳整治一批养老领域非法集资违法行为，切实守护好老百姓的“养老钱”,让广大老年人安享幸福晚年。

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上的老年人人口占比18.7%，达到2.64亿人。随着老龄化社会进程的加快，养老问题成为社会关注的焦点。近年来，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金，给老年人造成严重财产损失和精神伤害，存在重大风险隐患。

“要坚持打防结合、标本兼治，推动整治养老领域非法集资工作取得更大成效，坚决斩断伸向养老钱的黑手。”中央政法委秘书长、全国专项办主任陈一新在会上表示,要抓紧分类妥善处置大量群众举报线索，督促各地加大风险摸排和风险处置力度，有效防范化解各类隐形风险。加强与相关部门的协同配合，强化部门信息共享和工作协作，推动行政整治和刑事打击的衔接联动，形成养老领域非法集资整治工作合力。大力普及防非反诈等金融知识，进一步提升老年人防范风险的意识和能力。健全完善事前事中事后全链条监管体系，推动出台非法集资刑事涉案财物追缴规定，强化科技赋能、以网治网，力争对新形态、新业态风险早发现、早处置，持续规范和促进第三支柱养老保险发展，推动完善商业养老金融产品业务规则，鼓励支持适老金融创新，让改革成果更多惠及老年群众。

“我国金融市场发展还不够成熟，投资者教育还有很大的提升空间，普通民众特别是老年人对非法集资等活动的识别和防范能力较弱，容易掉入各种骗局。”招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者，针对各类养老骗局，金融管理部门要落实好《防范和处置非法集资条例》，化解存量、遏制增量，加大对非法集资等行为的打击和处置力度，守护百姓“钱袋”。要开展形式多样、针对性强的投资者教育活动，提高老年人识别和防范非法集资活动的意识和能力。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受人民网记者采访时表示，有养老需求的当事人，购买养老服务的时候，一定要理智，要提高警惕，弄清楚供应商的资质、信用状况、服务能力等，不能只听宣传。公众要多积累这方面的知识，相关部门也要加强引导，提高他们的辨别能力和判断能力。

此前，全国老龄办、公安部、民政部、银保监会联合发布风险提示，提醒涉老诈骗存在高额返利无法实现、资金安全无法保障、养老和健康需求无法满足、运营模式存在违法风险等隐患。2022年处置非法集资部际联席会议要求，2022年要紧盯养老、投融资等重点领域，稳妥有序出清风险。高度重视打击整治养老诈骗专项行动，从严从实做好养老领域非法集资排查整治各项工作。

“银保监会要发挥处置非法集资部际联席会议牵头单位作用，压实地方主体责任和行业主管监管责任，重拳整治一批养老领域非法集资违法行为，积极引导群众主动防范非法集资。” 银保监会党委书记、主席郭树清表示，要深入推进金融供给侧结构性改革，不断完善金融服务适老举措，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，让老年人享受到更加安全、更有温度的金融服务。

(责编：郭思邈、吕骞)