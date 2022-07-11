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阿里巴巴发布数实融合趋势观察：以扎实行动服务实体经济

2022年07月11日16:25 | 来源：环球网
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原标题：阿里巴巴发布数实融合趋势观察：以扎实行动服务实体经济

　　近日，阿里巴巴发布“2022数实融合趋势观察”，为业界提供了数字技术与实体经济深度融合的五个新趋势观察。这份报告指出，数实融合正从消费迈向生产、从餐桌走向土地；从大企业到中小微企业，从数字化转型到天生数字化；同时，数字化与低碳化开始孪生发展。

　　2022年1月，国家发布《“十四五”数字经济发展规划》，明确把“数字技术与实体经济深度融合”作为我国数字经济发展的重要主线，并提出“数字经济对实体经济提质增效带动作用显著增强”的发展目标。

　　农业领域，数实融合从餐桌到土地的趋势很明显。过去，数字化的进程主要在餐桌——消费端；但是目前数字化已经沿着销供产研溯流而上，直抵原产地以及育种领域。今年我国荔枝主产区遭遇生产小年，而在广西灵山，当地政府携手阿里巴巴数字乡村共建菜鸟智能产地仓，通过数字化分选线检测果径、糖酸比等数据，将荔枝分为3个等级，平均收购价较以往提高了25%。同时产地仓提供的公共服务，为本地商家、中国电信等客户降低整体供应成本15%-20%，灵山农产品市场竞争力得到显著提升，乡亲们“减产减收”问题得到有效缓解。

　　数字化工具的丰富便捷让数字化的门槛不再高不可攀，越来越多的中小微企业加速了数字化进程。借助低代码等普惠性数字技术，应用开发变得更简单、更敏捷，打通企业数字化“最后一公里”。

　　这份观察报告也指出，数实融合总体上呈现三个阶段：在1.0时代，数字经济与实体经济是简单相加，数字要素开始零星渗透进实体经济；2.0时代，数字经济与实体经济加速相融，许多领域出现数字经济对实体经济的引领式发展；3.0时代，所有行业发展都受益于数字技术推动，二者你中有我、我中有你。在3.0时代，越来越多的企业和产品从诞生的第一天起，就“长”在这个数字技术生态之上。

　　汽车是数实融合发展的一个典型领域。目前一辆5万至10万元价位的国产汽车，就能装配AliOS操作系统助力的智能网联产品，人机交互、3D和AR导航、AI语音助理等功能一应俱全，还能听懂方言。阿里斑马智行团队与车企产品经理深度融合，分别从互联网公司和车厂的角度，进行产品和服务的共创，并推动研发落地。兼具软件研发和车厂经验的数实融合型人才正在成为我国汽车行业“新四化”转型的生力军。

　　阿里巴巴从创立第一天起，就立足于用数字技术服务实体经济，助力实体经济数字化发展是阿里巴巴的责任。2020年7月，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在《致股东信》中说：“我们不仅在互联网中构建起全新的商业世界，也在努力帮助实体经济的各个产业全面拥抱数字化，实现两者的融合创新。”

　　当然，这份报告也诚恳指出，数字经济与实体经济的融合发展，不是天然发生的。它既需要数字技术更加高精尖，做强数字经济向纵深发展的势能；也需要数字经济不断向传统产业“引水”，让数实融合的趋势，变成更多扎实的行动案例。

　　这两年来，阿里人深入田间地头、工厂车间，虚心向各行各业合作伙伴学习，在消费、云计算和全球化三大业务领域开展丰富的数实融合实践，解决一个个痛点难点，收获了一批饶有价值和影响力的成果。

　　这份观察报告还提到，作为一家以数字经济立足时代的公司，阿里巴巴将主动引领、积极拥抱数实融合的新趋势，加速更多趋势变成现实。脚下带泥、心中有力，数字世界需要同心同力，一起向未来。

(责编：曹淼、李源)

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