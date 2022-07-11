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港股通标的证券名单调整 多只地产股被调出

2022年07月11日17:29 | 来源：人民网
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深圳证券交易所官网截图

人民网北京7月11日电 （记者许维娜）据深交所官网7月11日消息，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通标的证券名单发生调整并自今日起生效。

根据公告显示，世茂集团（00813.HK）、佳兆业集团（01638.HK）、融创中国（01918.HK）、火岩控股（01909.HK）、中国恒大（03333.HK）、中国奥园（03883.HK）和恒大物业（06666.HK）均被调出。

记者注意到，除一家为游戏开发商火岩控股(01909.HK)，其他6家均为地产物业类成份股。据了解，港股通标的调整后，被调出的股票仍属于联交所上市股票，但不得通过港股通买入，只可以卖出。

此前6月30日，恒生指数公司官网亦有公布恒生指数系列成份股变动结果，除上述7家公司外，还有两家物业管理公司彩生活服务(01778.HK)和奥园健康（03662.HK）也被调出恒生指数系列成分股，亦属地产相关行业。

恒生指数公司官网截图

恒生指数公司表示，此项调整基于上述成份股公司在港交所上市的股份持续停牌，按照恒指编算规则，证券连续停牌超过３个月则不符合恒生系列指数候选资格。故上述成分股将于7月8日（星期五）收市后以系统最低价格（即0.0001元）剔除。这些变动将于7月11日（星期一）起生效。近两日，已有基金公司将部分相关公司估值大幅下调。

记者注意到，上述被剔除出恒生综合指数的8家地产及物业公司均停牌，且还未披露2021年经审核的年报数据情况。

公开资料显示，恒生指数由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制，于1969年11月24日正式推出，以发行量为权数的加权平均股价指数。其是香港最早的股票市场指数之一，也是反映香港股票市场表现最为重要的指标。目前，恒生指数成份股主要涉及金融、科技、消费、地产、医疗、公用、通讯、工业、能源、综合企业等十余个行业。

对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，延期披露年报最主要的原因主要有以下三方面：一是部分房企未达到2021年的销售目标，经营业绩下降、资金链紧张，相关审计工作需耗费大量时间反复核对；二是部分审计机构在审核港股上市房企感到压力巨大，有部分房企更换了审计机构。比如，龙光集团、三盛控股、富力地产均公告聘请新的核数师，且一致从大型审计机构换成了小型审计机构，“节衣缩食”省下审计成本；三是因疫情影响了年报发布时间。

此次恒生综合指数与恒生中国企业指数重大调整，对市场资金面将产生的多方面影响，一时成为市场关注话题。

根据港交所要求，上述目前仍在停牌的公司在复牌前，需要达成相关复牌指引，包括需要刊发所有尚未公布的财务业绩，证明公司遵守上市规则第13.24条，向市场提供所有重大资料，以便公司股东及其他投资者评估公司状况等。

目前，不少停牌房企仍在努力解决各方面问题，也有一些停牌房企接获复牌指引。但业内人士认为，一切都是动态调整的，最终能否复牌还取决于各房企是否能解决面临的突发情况，及未来房地产整体市场情况。

(责编：郭思邈、吕骞)

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