人民网北京7月11日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，该平台发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，6月运输生产降幅明显收窄，货运基本恢复至去年同期水平。

数据显示，2022年6月，中国运输生产指数（CTSI）为152.6点，同比下降11.2%，降幅较5月收窄10.3个百分点。分结构看，CTSI货运指数为195.1点，同比下降2.7%；CTSI客运指数为74.4点，同比下降37.6%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速变化图。交通运输部科学研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，随着国内疫情形势总体好转，稳经济一揽子政策措施逐步落地见效，CTSI指数加速恢复，6月同比降幅较5月收窄10.3个百分点，恢复速度较5月明显加快。其中，CTSI货运指数已基本恢复至去年同期水平，6月同比降幅收窄至2%左右，货运物流正在逐步向正常发展轨道回归。

周健同时认为，从更长的周期看，6月CTSI货运指数较2020年、2019年同期分别增长5.4%和10.7%，表明当前经济社会对货运物流的需求较为旺盛；CTSI客运指数降幅明显收窄，6月同比降幅较5月收窄28.7个百分点，但总体还处于低位运行状态，目前指数仍不到疫情前同期的四成。

CTSI货运指数同比增速变化图。交通运输部科学研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

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