新华社北京7月11日电 题：承压中复苏 构建更有活力的市场——2022年中国经济年中观察之消费篇

新华社记者王雨萧、周蕊、熊琦

今年上半年，国内部分地区疫情多发频发，对消费造成较大冲击。按照中央部署，各地各部门出台一系列支持促进消费的政策。数据升降之间，结构变化背后，消费释放出怎样的信号？

消费画出复苏曲线

上海，百年历史的南京路上，再次飘起蝴蝶酥、卤味糟货等美食的香气，“中华商业第一街”正在回归“熟悉的模样”。

武汉，夜幕降临，江汉关大楼的灯光次第亮起，“随时可见熙熙攘攘的客流。”江汉路一家小吃店主刘聪说。

西安，集秦腔演艺、老字号美食、国潮新零售为一体的易俗社文化街区，成为吸引大批年轻人前来打卡的新宠……

记者近日调研走访多地发现，由于疫情等因素一度“遇冷”的线下市场，正在释放复苏“暖意”。

今年3月以来，国内疫情点多、面广、频发，让开年一度有所回暖的消费迎来“倒春寒”。全国社会消费品零售总额同比增速从1至2月的6.7%，降至3月的-3.5%，4月进一步下跌至-11.1%。一些地方的餐厅、影院、商场等经营场所人气“冷落”。

重压之下，一系列激活消费市场政策举措密集出台——

多措并举鼓励汽车、家电等大宗消费；为餐饮、零售等市场主体提供房租减免、平台佣金减免、金融支持等纾困举措；在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，全年退减税总量2.64万亿元；全国多地纷纷发放餐饮、零售等消费券，促进消费回补……

“消费券对我们的销售提振效果很明显。”卜蜂莲花湖南区域总裁宋华松说，6月以来，电商平台发放消费券带动线上销售额增长超200%。

随着一系列政策落地见效，各地消费持续升温、复苏脚步加快：5月社零总额降幅比上月收窄4.4个百分点；6月国内汽车产销量环比分别增长29.7%和34.4%；在美团、京东等平台，餐饮、酒店、机票预订等业务均有所增长……

“5月份社会消费品零售总额降幅明显收窄，随着生活秩序逐步恢复，消费回升的步伐也会加快。”国家统计局新闻发言人付凌晖此前说。

透视消费升级“密码”

加热净水器、智能扫地机器人、空气炸锅——这是2022年某电商平台评选出的家电新“三小件”。

升级类消费较快增长——

“疫情发生后，健康消费需求持续扩大，我们相继推出主打除菌功能的新品，并创新研发技术，满足消费者对‘留香持久、香气高级’的洗衣升级需求。”立白科技集团副总裁许晓东说。

品质、科技、健康、绿色……近年来，中国消费的关键词不断更新。“持续升级的消费需求正在推动供给侧加速变革，未来，更多适销对路的商品将促进内需潜力进一步释放。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

服务消费空间广阔——

今年“618”期间，京东平台家政自营服务订单量同比增长超200%；洗衣洗鞋类服务成交额同比增长超280%；家政保洁类到家服务成交额同比增长188%；宠物健康管理、家居整理等新型服务也受到消费者欢迎。

商务部数据显示，2021年我国人均服务性消费占居民消费比重为44.2%。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林认为，随着消费不断升级，未来我国服务消费将持续增长，企业要专注满足消费者的服务需求，推动从以生产产品为主向“制造+服务”转型升级。

7月底，第二届中国国际消费品博览会将在海口拉开帷幕。本届消博会参展企业和品牌数量均超首届，境外企业参展面积占比由首届的75%增加至80%，不少企业将携“首发”“首秀”产品亮相中国。

“我们将为本届消博会带来多款充满科研技术的绿色健康食品。”达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博说，中国市场不仅规模庞大，还在持续走向多元化，达能始终看好中国市场的巨大潜力。

在中国贸促会近期的一项调研中，不少外资企业表示，尽管疫情带来一定冲击，但中国消费市场发展长期向好的趋势没有改变，消费数字化、品质化、个性化升级趋势明显，外资企业对中国这片沃土依然充满信心。

构建更有活力的国内大市场

立足当下，着眼长远。破除堵点卡点和障碍壁垒，消费活力才能有效激发，经济运行才能循环顺畅。

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，释放全面推动我国市场由大到强转变的鲜明改革信号；《“十四五”现代流通体系建设规划》发布，破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍；国办印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，着力破除消费领域痛点堵点……今年以来，一系列政策接连落地，为强大国内市场“通梗阻”“畅循环”。

“消费恢复增长不仅要‘货畅其流’，更要通过改革破除制约消费的障碍壁垒，以有力的改革举措不断提振和稳定消费预期。”王蕴说。

广袤的县域农村消费市场，是进一步挖掘消费潜力的新空间。

“农村消费近年来保持快速增长势头，但仍存在许多制约消费潜力释放的因素。”中国贸促会研究院副院长赵萍说，应进一步完善县域商业体系，优化农村消费供给，进一步促进农村消费潜力释放。

国家发展改革委有关负责人表示，将继续会同有关部门加强商品质量、品牌和标准建设，推动品牌消费、品质消费进农村，畅通物流大通道，完善国家骨干冷链物流基地设施条件。同时，健全消费品质量标准体系，加快消费信用体系建设，以改革营造良好消费环境。

(责编：岳弘彬、杨光宇)