河北省滦平县：“5G+珍稀菌”智慧农业园撑起“致富伞”
一、背景及基本情况
近年来，河北省滦平县立足区位、环境、资源等优势，积极发展工厂化食用菌产业，通过资产收益、土地流转、务工就业等方式带动群众增收，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截至目前，全县已建成工厂化食用菌车间233间，“微型菇房”车间99间，主要从事黑皮鸡枞菌、金耳、竹荪、羊肚菌、猪肚菌等珍稀菌类的种植与研发。
二、主要做法
（一）政府引导、市场运作。强化政府规划引领、机制创新、政策支持和配套服务，加快形成政府推动、部门配合、新型经营主体和企业积极参与的建设机制。充分发挥市场主体在产业发展、投资建设、产品营销等方面的主导作用，形成多种有效建设模式。
（二）强化优势、补齐短板。做大做优主导产业，重点关注制约“5G+珍稀菌”各类因素，有效针对产业发展短板、薄弱环节和关键领域分类施策，有目的、有针对性的解决产业发展瓶颈。制定产业补贴政策，加强工厂化食用菌产业扶持。对工厂化生产的食用菌，每标准棒补贴0.5元；工厂化生产的双孢菇、黑鸡枞等食用菌按实际种植面积每平方米补贴10元。
（三）原始农耕、多元发展。在确保产业基地提质增效的前提下，深度挖掘历史文化、乡土文化、养生文化等潜在价值，将文化元素融入到产业后续发展中来。坚持开门办园、多方参与，“有边界、无围墙”，发挥农业产业化龙头企业和农民合作社等新型经营主体的带动作用，注重吸引多元主体、全社会力量参与园区建设。坚持为农、贴农、惠农，完善利益联结机制，带动农民就业增收，让农民分享园区发展成果。
（四）科技引领、质量提升。充分发挥科技对产业的支撑驱动作用，持续完善产业技术服务体系建设，壮大科技服务团队，提升技术服务水平，以高效优质的技术服务引导企业和农户的生产经营积极性。大力推动各类科技创新创业活动，积极营造科技成果高效转化的新机制、新氛围。立足产业发展，以提质增效、转型升级为主攻方向，加快农业高质量发展，提升产业经营管理水平，提高产业增加值。大力发展多种形式的适度规模经营，持续带动农民稳定增收。
（五）探索5G+、稳步增收。充分利用5G、物联网、大数据及云计算等数字农业信息技术，打造 5G+智慧农业模式，实现智能化管理，建设自动化、景观化农业核心示范基地，在现有项目基础上，在政府的支持下，实施覆土处理车间和削菇车间的配套建设。
（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）
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