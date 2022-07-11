河南省虞城县：壮大特色产业 助推乡村振兴
一、背景及基本情况
河南省虞城县下辖25个乡镇，601个行政村，总人口126万，面积1558平方公里。2019年5月9日，河南省政府宣布虞城县脱贫摘帽。产业振兴是解决乡村振兴诸多问题的前提。脱贫摘帽后，虞城县着重抓好特色产业，建立脱贫长效机制，作为巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴的重点工作。
二、主要做法
1、立足特色优质产业，科学编制产业规划方案
虞城县建立了2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。纳入项目299个，涉及资金共63689万元，产业发展类项目69个，资金规模38621万元。资金衔接利用及时有效。至5月底，已到位衔接资金18012万元，用于产业项目资金13352万元，占比74.1%;生猪养殖、蛋鸡养殖、荠菜种植加工、食品加工、冷链仓储、产业园区等优势特色产业资金总量占产业项目资金总量的56%。项目效益成果累累。
2、着眼长远，建立有效带贫机制
虞城县延伸农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，并通过土地流转、就业务工、订单收购、技术培训指导、入股分红、自主创业等多种方式建立健全联农带农富农机制，实现农户和企业的“双赢”。全县42个产业项目可使脱贫人口、监测对象年户均增收2300元以上。
3、培育优势产业，促进农民增收
目前，全县111家规模以上企业已吸纳脱贫人员3600余人，人均月工资2600元左右；全县182个产业孵化园和车间，除10个正在整改升级外，其余172个都能够正常运转，带动脱贫人员5000余人，人均月工资1500元至3000元；通过推进介绍务工、转移就业、产业帮扶就业等措施，促进脱贫劳动力就业11968人，带动近10000户脱贫群众稳定增收。
全县146个脱贫村除城郊乡郑庄和米庄因需要搬迁的原因未建光伏电站外，其余144个脱贫村共建成144座300千瓦村级光伏发电站，共带动8640户，每户每年增收3000元，可稳定收益20年，当前已成脱贫村集体经济收入的重要来源之一。同时，打造的24家种植基地和17家养殖基地，带动脱贫群众1.5万户，每户每年增收500元以上；扶植了金豆子蔬菜食品、懂菜科技、乐为牧业等6家企业带动脱贫群众2.76万户，每户每年增收3000元；增设农村公益性就业岗位16496个，每人年人均工资2500元至6000元。
今年，虞城县确立了股份合作帮扶模式和直接帮扶模式两种产业扶持模式。直接帮扶模式主要是针对有劳动能力，愿意自己通过种植、养殖提升收入的脱贫户，给他们提供种子、肥料或牲畜幼崽补贴等。在股分合作帮扶模式中，全县投入产业发展资金达1.04亿元，其中入股合作社资金1亿元，带动脱贫户39642户，目前每个合作社都能保证正常分红，有效解决了全县3.9万户老弱病残，缺少技术、劳力，自身动力不足，没有发展产业的能力的农户增收难题，使他们挂靠有能力的种养殖、加工合作社，通过入股分红实现了有长期稳定的收入。同时加大产业投入，提高产业项目占比，用于产业项目的财政衔接推进乡村振兴补助资金占比在不低于50%的基础上逐年提高。
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