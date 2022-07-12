全面建设社会主义现代化国家，实现第二个百年奋斗目标，创新是一个决定性因素。习近平总书记在武汉市考察时强调，党中央高度重视科技创新，实施科教兴国战略和创新驱动发展战略。这一重要论述，重申了加快科技创新的重大战略意义。

在革命、建设、改革各个历史时期，我们党都高度重视科技事业。从革命时期注重做好知识分子工作，到新中国成立后吹响“向科学进军”的号角，到改革开放提出“科学技术是第一生产力”的论断，再到新世纪深入实施知识创新工程、科教兴国战略、人才强国战略，不断完善国家创新体系、建设创新型国家，科技事业在党和人民事业中始终具有十分重要的战略地位、发挥了十分重要的战略作用。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，深刻洞察国内外发展大势，提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，作出“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑”的重要论断，把科技创新在党和国家全局中的地位，提高到前所未有的高度。

十年来，我国科技战线牢记习近平总书记关于“第一动力”的嘱托，踔厉奋发、笃行不怠，科技创新捷报频传。基础研究和原始创新取得重要进展，战略高技术领域取得新跨越，高端产业取得新突破，民生科技领域取得显著成效，国防科技创新取得重大成就。我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升，科技事业实现了历史性、整体性、格局性重大变化。世界知识产权组织发布的全球创新指数排名中，我国从2012年的第34位上升到2021年的第12位。

惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。当今世界百年未有之大变局加速演进，科技创新成为国际战略博弈的主要战场。习近平总书记深刻指出，我国是世界第二大经济体，但还有不少短板，一些产业的基础还不是很牢固，进一步发展必须靠创新。站在新的历史起点上，只有不负“第一动力”，才能催生更多新技术新产业，才能开辟经济发展的新领域新赛道，才能形成国际竞争新优势。

不负“第一动力”，必须坚持建设世界科技强国的奋斗目标。要以只争朝夕的使命感、责任感、紧迫感，抢抓全球科技发展先机，在基础前沿领域奋勇争先，充分发挥科技创新的引领带动作用，努力在原始创新上取得新突破，在重要科技领域实现跨越发展，推动关键核心技术自主可控，加强创新链产业链融合。要主动融入全球科技创新网络，积极参与解决人类面临的重大挑战，努力推动科技创新成果惠及更多国家和人民。

不负“第一动力”，必须坚持科技创新与体制机制创新“双轮驱动”。要更加突出重大研发任务落实，更加突出强化国家战略科技力量，更加突出企业创新主体地位，更加突出改革攻坚，更加突出激发人才创新活力，更加突出开放创新，推进科技政策扎实落地，聚焦难点痛点堵点问题，切实为科研人员和创新主体提供精准服务，产出更多具有国际影响力的重大原创成果。

不负“第一动力”，必须坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。要从国家急迫需要和长远需求出发，在关键核心技术上全力攻坚，瞄准人工智能、量子信息、生命健康、生物育种等前沿领域，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，抢占未来科技和产业发展的制高点。要优化财政科技投入，重点投向战略性、关键性领域。

不负“第一动力”，必须坚持构建全社会共同推动科技创新的工作格局。实施创新驱动发展战略是一项系统工程，涉及方方面面的工作，全党全社会都要充分认识科技创新的巨大作用，敏锐把握世界科技创新发展趋势，紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇，把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略组织好、实施好。

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(责编：罗知之、陈键)