人民网信阳7月13日电 （记者孙博洋）近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动走进河南信阳，聚焦信阳干部群众在乡村振兴中的新探索和新经验。信阳市新县泗店乡党委书记杨祯告诉人民网记者，当前让村民们有参与感，看到实实在在的收益，成为推动乡村治理工作的强动力。

大畈村位于泗店乡东南部，205省道穿村而过，附近红色旅游资源丰富，距田铺大湾和许世友将军故里等地点仅有1公里距离。乡村建设示范项目实施之前，这里和很多村庄一样，面临着年轻人流失，产业不足，居民生活环境差等现状。

“前些年，乡村治理工作，干部做干部的，村民干村民的，没融到一块儿去；现在不一样了，村民都追着干部问发展、谋良策。”杨桢告诉记者，在乡村推进项目建设，拆迁问题一直是个麻烦事，但在大畈村进行的比较顺利。

信阳市新县泗店乡党委书记杨祯接受人民网采访。人民网 魏青城摄

“在确定大畈村广场和栈桥建设规划时，需要用到的场地上有11户村民的牛栏、杂物房等建筑需要拆迁，其中一户的牛栏还是才修建一年多的新牛栏，但是大家都同意无补偿的拆除。”杨桢告诉记者，在村民支持的背后是看到了乡村环境提升所带来的新变化。

泗店乡大畈村党支部书记管义福接受人民网记者采访。人民网记者 孙博洋摄

为了让村民更了解项目，泗店乡和大畈村的干部们白天晚上都会组织村民开会，讲解项目规划，并通过用投影仪给村民播放项目实施后村子的效果片，让村民有更直观的看到村子未来的面貌。

“村子里很多村民都有亲戚在田铺大湾等周边建设的比较好的村子，村委会也会组织村民去去看一看人家村子的新面貌。”管义福说，这些讲解参观都让村民们的对将要实施的乡村建设项目充满了希望。

村民告诉记者，村里环境跟过去相比是“天上地下”的区别，现在有了好的环境，也能像别的村子一样，开办农家乐和民宿了赚钱了。

生活垃圾分类在大畈村成为了村民的日常。人民网记者 孙博洋摄

房屋改造、人居环境整治提升等项目让大畈村的基础设施和村民生活环境从硬件和外观上发生了很大变化，但更重要的变化是村民的精气神与以前大不一样了。

据了解，为持续改善村民的精神面貌，提升基层治理效能，信阳市开展了“三星级文明户”创建活动。

在大畈村，记者看到每家每户的门牌旁，都有着一个或几个荣誉标牌。杨桢告诉记者，这些荣誉标牌有国家级、市级还有乡镇评选的，代表着这户村民在各个方面的表现。其中，包含干净整洁星、尊老友善星、勤劳友善星的“三星级文明户”荣誉最受村民珍视。

村支书管义福向村民介绍“三星级文明户”。人民网记者 孙博洋摄

村支书管义福告诉记者，“三星级文明户”获得村民“追捧”，其中一个原因是“三星级文明户”的颁发是在当地的学校里举行，获颁“三星级文明户”的家庭，家长会在全校师生见证下领取荣誉，在自己孩子面前接受表彰，这极大提升了村民的荣誉感，申报的村民越来越多。

杨桢介绍说，“三星级文明户”并不是终身荣誉，每个季度村（社区）评选一次，每半年乡镇（街道）复核一次，每年县（区）全面复查一次。复查不合格的将会被取消“三星级文明户”称号。

“三星级文明户”不仅是“以资鼓励”的荣誉称号，也会获得“政策赋能”，提供给老百姓看得见的利益，这里面涉及到了五项优惠。

杨祯告诉记者，获得“三星级文明户”的村户将会获得公开表彰，举行挂牌仪式，并给与适当奖励；同时，还将提升信用等级，可以享受5万到15万元免抵押、免担保、最低优惠利率信用贷款；还将由学校对“三星级文明户”的子女进行表彰，让孩子在学校有尊严，实现“小手拉大手”。

同时，“三星级文明户”50岁以上的家庭成员免全市旅游景点门票、在本县（区）内免费乘坐公交，还将在所属乡镇（街道）卫生院免费体检一次。

大畈村的村规民约“三字经”。人民网记者 孙博洋摄

“过去村里大家公认的‘后进户’，现在都开始积极根据‘三星级文明户’标准来要求自己了，其中一户过去的‘后进户’已经申报了。”管义福说，以前村里在外打工的村民，看到了村子的变化和发展的希望，很多已经开始返乡生活创业了，村子也变得热闹起来。

在泗店乡大畈村，乡村振兴从战略落到了村民的具体生活中，用正向的激励，调动村民的积极性，让村民自主参与到乡村治理之中，成为乡村治理的主角，也成为乡村振兴的主角。

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