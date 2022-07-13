人民网记者 栗翘楚

近日，运载着24台新能源汽车成套配件的铁海联运班列驶离广西柳州南物流中心，途经广西钦州港装船后运往印度尼西亚雅加达。这是广西新能源车首次搭乘铁路班列出口海外，标志着西部陆海新通道出口货物再添新品类。

西部陆海新通道海铁联运班列。广西壮族自治区发展和改革委员会供图

中国铁路南宁局集团有限公司数据显示，今年上半年，西部陆海新通道铁海联运班列图定线路由9条增至12条，累计发送货物37.9万标准箱，同比增长33.4%，为保畅通、稳增长、稳市场提供有力保障。

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式实施生效，半年来，RCEP成员国通过西部陆海新通道发运货物的国家达13个。在此背景下，我国西部地区与全球国家和地区之间的经济贸易往来更加密切，物流、商贸、产业也得到深度融合。

与西部陆海新通道的繁忙相比，今年上半年，中欧班列也迎来增长。中国国家铁路集团有限公司数据显示，今年前6月，中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%、2.6%。

南宁海关关员为即将发运的中欧班列货物核验封志。张朋飞摄

6月的姑苏城外，一列首次通过“铁路快通”模式报关的班列在南京海关所属苏州海关监管下，缓缓从江苏（苏州）国际铁路物流中心驶出。该班列共装载41个标箱，满载着来自长三角地区的小家电、轻纺服装等货物，将从满洲里口岸出境，这是苏州中欧班列首次通过“铁路快通”模式出境。

据了解，“铁路快通”模式是海关总署为促进中欧班列发展推出的一项便利措施，该模式优化了以往的业务流程和监管模式，实现了海关、铁路、运营企业数据互通，三方协作共同监管，进一步压缩中欧班列申报成本，实现智能化监管、数字化通关、加速度验放，确保中欧班列在口岸高效通行。

“下一步，南京海关将联合铁路部门，做好‘铁路快速通关’模式落地及推广，持续落实班列专班保障、24小时预约通关等便利化举措，助力中欧班列高质量发展。”南京海关口岸监管处处长张睿表示。

在全球国际贸易运力持续紧张的背景下，中欧班列充分发挥效率高、路线广、全天候等独特优势，为服务国内国际双循环打造高效物流通道。

广州海关关员对中欧班列货物进行监管。麦东豪摄

6月25日，经广州海关所属广州车站海关监管，搭载100个标准集装箱 “大湾区制造”商品的第X9024次中欧班列从广州国际港驶出。这是今年广州海关监管开行的第129列中欧班列，也意味着今年广州海关监管中欧班列数已提前半年超2021年全年发运总数。

广州海关口岸监管处副处长曾琦表示，大湾区中欧班列的稳定发展有利于扩大粤港澳大湾区与共建“一带一路”国家贸易合作的业务规模，形成内外联动、产销衔接、优势互补、相互促进的发展格局。

目前，广州海关已服务中欧班列联通西欧、东欧、西亚、中亚、东南亚等20多个国家和地区的30多个城市，为1500余家外贸企业提供了稳定的国际物流通道，助力企业不断加强与共建“一带一路”国家的贸易往来。

(责编：杨虞波罗、吕骞)