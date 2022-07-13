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拎稳“油瓶子” 我国油料主产区已累计收购油菜籽72万吨

2022年07月13日08:49 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，截至目前，我国油料主产区累计收购油菜籽72万吨，各地稳步提升大豆和油料产能和自给率，产能提升工程第一年开局良好。

国家粮食和物资储备局最新调度显示，截至目前，主产区累计收购油菜籽同比增加32万吨，各产区粮油加工企业采购意愿较强，产销两旺。

夏种时节，安徽省阜阳市颍上县的种粮大户赵化用上了新款机器——大豆玉米一体化播种机。“它能通过电脑控制，实现智能化精准播种，并预警播种密度误差。”说起新农机的优势，赵化甚是满意。

在当前夏粮小麦丰收增产已成定局的前提下，我们既要扛得起“粮袋子”，又拎得稳“油瓶子”。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在“中国这十年”系列主题新闻发布会上曾表示，今年农业农村工作任务的重点之一就是扩种大豆油料。

“从目前情况看，油菜籽产量明显增加，初步预计今年油菜面积超过1亿亩；通过推行大豆玉米带状复合种植，全年大豆面积将明显增加。总的看，实现扩大豆、扩油料这两个目标是非常有信心的。” 曾衍德表示。

大豆玉米带状复合种植，就是根据大豆和玉米的生长特性，采用大豆带与玉米带间作套种，利用植物边行效应，增加玉米种植密度，实现作物协同共生、一季双收。“这是全力抓好粮食生产和重要农产品供给、大力实施大豆和油料产能提升工程的重要举措。”当地农业农村局相关负责人表示。

《“十四五”全国种植业发展规划》提出，2025年，力争大豆播种面积达到1.6亿亩，产量达到2300万吨左右。“下一步，在夏收期间把夏播大豆面积落实落地，同时加强后期管理，努力实现今年大豆油料面积扩大、单产提高、总产增加，为增加大豆油料有效供给提供有力支撑。”曾衍德说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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