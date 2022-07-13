7月11日，《抖音舞蹈直播报告》（下称《报告》）发布。《报告》显示，2022年1月至6月，抖音平台3.6万名舞蹈主播累计直播9042万小时，带来505万场线上舞蹈演出，吸引19.9亿人次用户观看，其中70%主播获得收入。

《报告》统计，平均每场舞蹈直播吸引4889人次观看，广东、江苏、浙江、河南、山东等地的观众居多。近年来，线下演出受阻，舞团、舞者纷纷走进直播间起舞。如今，不用走进剧院，观众通过抖音平台，不仅能看到古典舞、芭蕾舞的气韵形神，还能感受拉丁舞、国标舞的热情洋溢，更能跟随街舞主播学习流行舞步。中央芭蕾舞团、中央民族大学舞蹈学院、东方歌舞团、北京现代舞团、孔雀当代舞团等机构，都是观众喜爱的舞蹈“主播”。

每周直播的1.8万名主播，多来自成都、重庆、杭州、深圳、上海等地，他们与高艳津子、王亚彬等舞蹈家一同，为用户展现律动之美。曾在抖音发掘舞者的舞蹈家杨丽萍提到，借助直播，青年舞者展现才华、获得观众认可，这有助于舞蹈艺术的传承。目前，艺术家、艺术爱好者、大众在直播间分享舞蹈体验，已成常态。

为弘扬传统文化，传承中国舞艺术，2022年6月，抖音直播发起云上舞者直播季活动，为舞者、舞团提供演出新“舞台”。同月，抖音直播联合民族传统文化传承项目办公室共同发起“舞蹈传承计划”线上活动，该活动由舞蹈家担任“召集人”，抖音用户分享舞蹈视频即可参加，优质创作者将有机会参与线下采风学习、参演舞台演出。抖音方面表示，今后会继续用直播和短视频服务大众审美需求、促进舞蹈艺术交流。

(责编：曹淼、李源)