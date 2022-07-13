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信通院评选护童优秀案例 儿童个人信息保护被关注

2022年07月13日09:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：信通院评选护童优秀案例 快手华为中国电信入选

　　近日，中国信息通信研究院2022年“护童计划”评选落下帷幕，来自中国互联网协会、中国消费者协会、电信终端产业协会、中国青少年研究中心、中国社会科学院法学研究所和中国信通院互联网法律研究中心等十余位专家组成的评审专家组对企业提交的申报案例进行了评审。快手儿童个保方案因其创新性、完整性受到专家团队的好评，其中儿童实名认证流程功能作为亮点被关注，整体方案获选2022年“护童计划”APP儿童个人信息保护优秀案例。

　　在儿童个保方案中，快手着重介绍了儿童实名认证通知监护人功能，该功能为未成年人用户提供了专属的儿童实名认证流程，能够在家长知悉授权的情况下，完成儿童个人信息的采集和使用，保护儿童个人信息的安全。此外，平台还在青少年模式、内容管控、儿童个人信息保护规则公开等方面不断加码，完善未成年保护工具包，全方位保护儿童权益。

　　与会代表一致表示，此次“护童计划”为业界探讨和解决APP治理的重点场景和关键问题提供了交流的平台和机会，为企业开展儿童个人信息保护工作提供了示范指引，对行业健康有序发展将发挥积极带动作用。

　　“截至目前，快手已经初步形成了较为完善的儿童个人信息保护体系。从实名认证到隐私开关，从规则公开到内容管控，快手不断升级青少年模式，从个人信息保护、隐私保护、内容管理等全方位为儿童提供适龄的优质服务，并利用快手优质的内容生态为儿童提供丰富、积极、有益的内容生态环境。”快手相关负责人表示，未来快手还将继续探索未成年人保护体系建设，通过引入创新有趣的活动项目，联合社会多方力量开展未保活动，为孩子们建设一个丰富有趣、积极健康的独特社区。

(责编：曹淼、李源)

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