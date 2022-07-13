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人民在线舆情监测平台5.0版全新上线

2022年07月13日09:24 | 来源：人民网
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随着互联网及相关技术的日新月异，媒介环境与行业竞争状态发生深刻变革，各行各业都面临着来自网络舆情的多方挑战，尤其是基于数据应用的舆情获取、研判、引导等出现许多新的课题：

媒体百万千万量级的数据如何获取？

数据中掺杂大量无价值的信息如何处理？

监测数据质量差，数据分析不准确是何原因？

图片、视频数据抓取、分析难度大怎么办？

监测到的数据如何进行有效处理与分析？

为助力“一站式”解决以上舆情难点、痛点，适应政府、企事业单位等各行业用户的特色舆情需求，人民在线依托业内领先的理论研究和技术研发能力，近日正式推出舆情监测平台5.0版本，做到根据具体应用情景，数据可定制、算法可定制、功能可定制，支持多样的服务形式及灵活的部署方式，实现舆情和数据的有效结合。

人民在线数据能力展示

汇聚海量数据，日均数据采集量超亿级。舆情监测平台5.0具备信息采集及时、准确、全面、智能的特点，支持7*24小时全时实时采集；报、台、网、微、端全覆盖；日均数据采集量超亿级。凭借全国领先的大数据采集能力，以及多年积累，目前人民在线已经形成了业内最大舆情数据库。

人工智能护航，提升算法输出准确性。舆情监测平台5.0可针对客户需求快速进行数据标注，有针对性提供算法模型训练，最大限度提高情感计算、热词提取、事件聚类、垃圾数据识别等算法输出结果的准确性。此外，5.0版OCR处理能力进一步增强，监测分析范围和准确率显著提高。

业务深度结合，提升客户核心竞争力。舆情监测平台5.0采用了开放架构，具备开放数据接口等技术能力，支持快速接入第三方平台数据。5.0版本通过舆情数智能力与其他行业数据的结合，进而可以在政务处置、突发公共事件应对、企业生产经营销售等多领域多环节提供全过程、全链条舆情+数据+分析服务，为各行业数字化转型带来崭新机遇。

(责编：曹淼、李源)

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