原标题：唯品会发布首份ESG报告：积极投身“双碳”战略，成就更美好未来

近日，唯品会发布首份ESG报告——《2021唯品会环境、社会和治理报告》，从节能减碳、责任管理、客户服务、可持续供应链、员工发展、公益事业等方面，详细披露了2021年度唯品会在环境、社会、公司治理等责任领域的实践和绩效。唯品会表示，将积极投身国家“双碳”战略，推动公司可持续发展，成就更美好的未来。

秉承可持续发展理念，致力于减少全价值链环境足迹。2021年，唯品会成立节能减碳领导小组，通过建立完善的环境管理体系，构建自上而下的运作机制，确保节能减碳工作有效落实。

唯品会通过开展温室气体核算工作，识别排放源与减排重点领域，采取针对性措施减少碳排放量。在企业运营层面，唯品会专注于打造对环境友好的工作场所，实施能源精细化管理，加强报废物资回收处理与利用，减少温室气体排放。

秉承可持续发展理念，唯品会建设以绿色为基调的供应链，增强供应链的可持续性。为提高能源使用效率，加快可再生能源应用，唯品会在全国物流园区设置集中供冷供暖系统，建设光伏电站，并搭建减量化、绿色化、可循环的包装体系。2021年，唯品会光伏发电量共计59,939兆瓦时，减少原纸使用1,920吨，减少塑料材料使用237吨，节约采购纸箱64万个，可回收塑料包装占比达100%。此外，唯品会还充分发挥自身在大数据资源、平台支持体系、物流仓储等领域的优势，帮助品牌合作伙伴、供应商提升运营效率，减少能源消耗，推动节能减碳事业与全价值链的融合发展。

强化品牌特卖定位，持续为用户提供高质量商品和卓越服务。2021年，唯品会重点强化作为品牌折扣零售商的定位和价值，坚定地执行好货战略，不断深化品牌合作，拓宽商品范围，提升服务体系，持续为用户提供高质量的商品和卓越的服务，用实际行动回应用户的高品质生活。

在商品品质管理方面，唯品会发布“正品十重保障”“品控九条”、境外商品溯源系统等正品保障措施，建立了一套包含商品质量、客户投诉、客退三个板块的质量评价体系。通过品牌合作、品牌选择与审核等方式对产品质量进行把控，通过内在质量抽检、上门走查、来货入库抽检等方式对产品进行质量控制及检定。

高效、优质的物流服务，是提升用户线上购物体验的重要因素。唯品会坚持自建物流仓储中心，已经在华南、华北、西南、华中、华东、东北和西北区域设立了七大仓储运营中心与五大海淘保税仓，并建立了智能化和自动化仓储，大幅提升拣货、出库效率。同时，唯品会与顺丰建立战略合作关系，保障用户的优质服务体验。

唯品会始终坚持客户至上，持续完善客户服务体系，比如携手顺丰开展上门退换货服务，用户足不出户就可以实现商品退换，满意度大幅提升；建立近2000人的专业客服团队，及时解决用户的诉求和建议，24小时内解决客户问题比率达到97%以上。

完善社会责任管理架构与内控体系，营造平等、多元和包容的职场环境。为确保社会责任工作的有效开展，2021年，唯品会建立了由ESG工作组、联络人和执行人组成的三级社会责任管理架构，通过分解社会责任管理任务，落实各层级管理责任。唯品会重视利益相关方的期望和诉求，将其作为企业社会责任管理实践的重要内容，并融入公司日常运营当中。

在公司治理层面，唯品会搭建了以风险管理为导向、与业务深度融合、组织责权清晰的综合性内控体系。2021年，唯品会成立合规委员会，由集团董事长担任委员会主席，同时成立一级部门合规部，并确立每年的1月14日为公司的“合规日”。2021年，唯品会所有员工完成了有关反腐败的合规培训。

良好的数据治理是企业持久创新的关键。唯品会专注于建立全面的数据安全策略，完善数据安全管理体系，开展个人信息全生命周期保护、数据安全防护、合规采集等工作以及对数据合作方的监督管理，从人员、流程和技术等全方位强化企业数据治理能力。

唯品会努力为所有员工提供平等的机会，营造积极包容的职场环境，并通过建立完善的员工培训体系，不断激发员工的潜能，力争实现公司和员工的互利共进。2021年，唯品会在员工培训方面的投入同比增加68.57%，总培训时长超过13万小时。

撬动亿万会员参与公益事业，为社会带来更多正能量。唯品会长期深耕女性赋能、乡村振兴、抗疫救灾、推进社区共融、志愿者暖心服务等领域，打造了唯爱妈妈、唯爱心公益计划、唯爱工坊等系列旗舰公益项目。截至2021年底，唯品会公益投入的资金累计已超过3.46亿元。其中，唯爱妈妈公益项目提供心理咨询、法律援助、互助小组、成长课程等领域的服务，已为5万个困境单亲家庭减负增能；唯爱工坊启动至今，已联合20多个品牌和众多设计师，为蜡染、苗绣等30种非遗工艺，打造了200多款时尚跨界产品，带动近5000名手艺人实现增收；唯品会还携手多个专业公益组织，开展了多元化的乡村青少年教育公益项目。

唯品会通过撬动亿万会员，推动建设人人公益平台，为社会带来更多正能量。2021年，唯爱心公益计划已联合社会各界上线超过30个涵盖困境女性帮扶、乡村振兴、青少年赋能以及特殊群体帮扶等议题的优质公益项目，超过1,091万名会员参与其中，捐出超过156亿颗唯爱心；唯品会建立了完善的志愿者管理体系，2021年唯品会员工志愿服务总时长约为1.1万小时。

2021年，新冠疫情带来的阴霾并未完全消散，暴雨洪灾接连袭击全国多地，给民众生活造成了严重影响。唯品会持续关注各地疫情和灾情，发挥电商物资调度与仓储物流等优势，为河南、山西、广州等地提供物资和资金支持，金额总计4,344万元。

未来，唯品会将持续提升ESG管理水平，积极履行社会责任，保障相关方利益，不断朝着可持续发展目标迈进。

(责编：曹淼、李源)