人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2022年上半年进出口情况。今年上半年，我国外贸进出口稳步增长，已连续8个季度实现同比正增长，外贸规模稳中有增，达到19.8万亿元，为稳定宏观经济大盘作出了贡献。

为何我国外贸进出口能实现稳步增长？李魁文认为，当前支撑我国外贸增长的主要因素有以下几个方面：

一是国际市场需求相对稳定。今年以来，尽管新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致外部环境风险挑战增多，但总体来看，全球经济仍呈现复苏态势，国际市场需求保持稳定。上半年，我国电工器材、集成电路、汽车等机电产品出口分别增长24.8%、16.4%、51.1%，纺织服装、塑料制品、鞋等劳动密集型产品出口分别增长10.8%、14.9%、31.4%。

二是国内生产需求潜力足。今年以来，面对复杂严峻的外部环境和国内疫情冲击带来的经济下行压力，党中央高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极稳定宏观经济大盘，国内生产需求逐步恢复向好，为进口增长提供有力支撑。上半年，我国铜材、基本有机化学品、集成电路等中间产品进口分别增长16.2%、7.9%和5.5%。

三是部分区域进出口迅速恢复有力稳住了外贸基本盘。今年以来，长三角、珠三角、东北等地出现了局部疫情，相关地区外贸进出口一度下滑，但值得可喜的是迅速克服了疫情影响，上述地区月度外贸进出口增速快速由负转正、恢复向好，在展现地方外贸发展强大韧性的同时，也有力保住了全国外贸稳定增长的基本盘。5月份，长三角、珠三角、东北地区进出口同比分别增长4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速进一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

四是市场主体活力有效激发。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，外贸保稳提质等各项工作加快推进，我国外贸市场主体活力有效激发。今年上半年有进出口实绩的外贸企业数量同比增加5.5%，各类外贸主体进出口均保持增长，其中民营企业进出口增长13.6%，比整体增速高出了4.2个百分点，拉动我国外贸增长6.5个百分点。

此外，国际大宗商品价格高位运行也一定程度上拉动进口值的增长。上半年，反映国际市场大宗商品价格的路透CRB指数累计上涨幅度超过25%，在此背景下，我国原油、天然气、煤炭等部分大宗商品进口均价同比呈现明显上涨态势，并拉升整体进口值增速。

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