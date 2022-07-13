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党建引领多方共建  服务人才安居项目落地苏州

2022年07月13日13:13 | 来源：新华网
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原标题：党建引领多方共建 服务人才安居项目落地苏州

2022年毕业季，苏州各级主管部门、高校和企业主体联合推动党建服务人才安居项目落地，助力青年人才安居苏州、服务社会。

苏州拥有数十所高等院校，仅工业园区斜塘街道区域范围内就有30余所，同时，多家新材料、生物医药等科技企业集聚于此，每年均有大量高校毕业生在这里走出校园、走进企业。多年来，苏州工业园区斜塘街道党工委一直聚焦青年大学生需求。

6月29日，在“让青年更有为 让居住更安心”党建服务人才安居主题发布会上，贝壳租房苏州站正式落地党建服务人才安居“新青年计划”，给予2022年应届全日制大专、本科、硕士毕业生租房佣金五折或首月租金减半（普租享受佣金五折，省心租/公寓享受首月租金减半）的专项支持，助力大学毕业生更快融入社会、扎根苏州。

助力人才安居，离不开长效化机制的建立与完善。2021年，苏州市住房和城乡建设局在全国率先组织开展房地产经纪行业建设行动，着力提升该行业的党建水平和服务能力，凝聚动能打造党建窗口，旗帜鲜明打造宣传窗口，优化服务打造便民窗口，诚信经营打造规范窗口。苏州贝壳紧紧围绕建设行动方案要求，保证门店落实“党员亮身份、机构亮信用、服务亮承诺、公示亮规范”的“四亮行动”，在全市50家首批“四亮示范门店”中，贝壳新经纪品牌门店占19家。

“新青年计划”不仅是党建服务人才安居项目落地的重要一环，也是充分发挥“四亮示范门店”服务精神的具化体现，更是惠才的实事工程。

(责编：董童、李源)

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