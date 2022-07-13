原标题：“时间的著作”丨恒基·天汇产品发布会在京举行

7月12日，恒基·天汇产品发布会在北京幻艺术中心举行，四位讲述者娓娓道来，展现了恒基兆业三年以来秉持初心，与时间为朋的匠心“臻造”。

在发布会现场，恒基（中国）投资有限公司拓展部总经理邱莉琴以《时间的沉淀》为主题分享了恒基地产走过的历史波涛，四十余年的品牌积累，四千二百多亿的总市值，一个一直在市场高端领域和前沿创新占据一席之地的企业，一处处地标、城市封面作品由恒基执笔，5%的稳定超低负债率，稳健的实力伴随恒基不断穿越周期。正因为强大的品牌实力，恒基打造的也是优质基因的核心资产作品。她说：“作为一个引领者，我们就必须创造更多的与众不同。从香港到内地，在很多核心城市的项目中，我们在不断地创造一个又一个的地标作品。恒基的每一个作品，只要拿出来，我们都可以称之为时代的作品。”

在产品发布会上，恒基（中国）投资有限公司设计管理部副总监叶燕勇直白地讲述了这其中的难点和亮点：这所有的一切，都没有标准可循。既要传承传统，又要现代舒适，既要都市繁华，又要静享低密，既要安全私密，又要亲近自然。天汇，汇聚了无限的奇思和创意。三年的时间，恒基将天汇赋予了三种刷新视域的住宅法则。首先，它用正南向、品字形、点式均质布局继承了传统坐北朝南、围合布局的居住传统，开创了一个新的现代四合院形态，聚而不扰，同时释放出了更多的公共空间来做园林，使得户户周围有花园，保证四向采光景观环伺也避免了楼栋之间视线的相互干扰。

叶燕勇发言之后，现场连线了参与天汇产品设计的近境制作创始人唐忠汉，两位嘉宾在热烈地探讨和现场提问中，继续讲述了天汇的细节设计和关于产品力品质跃升的细致内容。

“北京恒基·天汇，代表着这座城市对望全球视野的美学高度。”随后，发布会现场连线CCD香港郑中设计事务所创始人郑忠，郑忠以《时间的想象》为主题，对恒基·天汇的精装设计进行了进一步阐释。“流行稍纵即逝，风格永存。家是精神载体，又映射生活格调。更深层次来说，在恒基·天汇，我们打造的是一个精致、低奢、具有品质感的精神理想国。”郑忠总结说。

(责编：曹淼、李源)