原标题：菜鸟科技再下乡：广西来了智能仓，水果卖出好价钱

日前，菜鸟科技下乡在广西壮族自治区展开规模化应用，并取得实质性进展。自治区14个地级市都陆续开起了菜鸟乡村智能快递站和自动化共配中心。广西灵山水果产业带建成了菜鸟智能产地仓，帮助水果精选品质、分级销售，平均售价提升20-40%，帮助果农增收，带动乡村产业振兴。

最近，在广西壮族自治区钦州市灵山县，一座农业智能产地仓拔地而起。这段时间，正值灵山荔枝的上市节点，这座特殊的产地仓让当地果农、经销商第一次感受到了科技下乡带来的改变。

长期以来，当地荔枝在分选、存储、运输等环节，一直停留在人工操作，产业分散，缺乏生产标准，竞争力较弱，在销售端卖不出好价格。当地水果批发市场一位经销商说：“100个农民有100个标准，其实是没有统一的标准。”灵山虽然是著名的“中国荔枝之乡”，有着悠久的荔枝种植历史，公开报道显示，目前全县荔枝种植面积达42万亩，面积和产量均居广西首位，是全国第二大荔枝生产县，但是因为缺少本地化的产业支撑，过去一直被外地客商当成原料果，直接拉到广东等地进行处理、加工，再销售到全国，甚至出口海外。灵山水果经销商透露，果农在地里把荔枝卖掉的价格差不多就是两三块钱一斤，“大部分的收益都不在本地”。

2022年，赶在荔枝产季到来时，菜鸟在广西灵山水果产业带建成了西南地区首个农业智能产地仓，通过数智化的分选、分级、加工、销售，实现“采、产、运、销”一体化，帮助果品实现从山野树梢直达城市餐桌。在产地仓内，通过机器视觉分析、光谱检测、机器学习等先进技术，自动化系统根据水果的果径、克重、表面瑕疵，甚至是果品的糖酸度，将水果分成5个等级。经过分级的水果，对应相应的销售渠道——高端商超、电商、批发市场、水果加工厂等，每一个分级的水果都能最大化地卖出好的价格。其中最优质的果品会登上盒马等高端超市的货架，获得高溢价。

从今年整体的销售情况来看，与过去传统的荔枝处理模式相比，智能分选、分级后的荔枝，做到了标准化的优品优价，销售价格水平提升20-40%，这其中大部分成为果农的实际增收。

广西壮族自治区乡村振兴局专家叶昆认为，产地仓是连通地头到消费者餐桌的上行物流中心和起点，智能分拣和分级，让按级定价和提升农产品附加值成为可能，农民掌握议价主动权，有利于农产品走产业化、标准化和品牌化道路，为最终形成订单农业，助力乡村振兴打下坚实的科技基础。

国家乡村振兴局专家林凡建表示，数字化、智能化是农业生产领域的发展方向，菜鸟推动科技下乡，在农产品源头产地建设智能产地仓是一个创新，帮助农民增收，促进产业振兴，具有广泛的借鉴、推广意义。

商务部特聘专家、农业农村部农产品市场流通专家洪涛长期关注乡村经济。他认为，农村是一个广阔的市场，构成了“双循环”新格局中的战略纵深，激活农村和下沉市场的消费能力，需要一个高效的物流网络相配套。目前，农村快递网络普遍存在运营成本高、物流堵点多等问题。要想打通乡村物流“最后一公里”的堵点，创新的科技下乡将起到重要作用。

这两天，在灵山县新圩镇的一家菜鸟乡村快递站，正在进行智能改造。最显眼的变化是每一个快递包裹上都挂了一个U盘大小的智能灯条。村民取件时，只需在柜台手机扫码，或者输入手机号，对应包裹上的灯条自动点亮并发出蜂鸣，实现秒级找件。这被认为是一件提效利器。快递站长韦昌源说，这个站点每天要处理2000多个包裹，其中有1/4的包裹还要送到另外7个村里，她雇了7个阿姨帮忙，人手依然紧张，“每天都跟打仗一样”。

智能灯条在农村实际物流场景应用后，不仅仅是快递上架效率提升了3倍，在消费者体验上还做到了“无门槛取件”，“尤其是村里的老年人，很多不会操作智能手机，拿快递需要站点工作人员帮助，现在他们只要有电话号码，就能自助取件。”韦昌源说。

据了解，除了灯条，菜鸟乡村智能快递站还配备了云监控、自助取件终端高拍仪等先进的物联网设备。目前，菜鸟已经在广西全部14个地级市开起了乡村智能快递站。同时，菜鸟在广西已经着手对乡村县域的共同配送中心进行智能改造，引入自动化的分拣设备，统一场地，统一作业标准，提升信息化水平，为县域共配中心降本增效。目前，智能共配中心的建设也已推进至包括南宁、桂林、百色等6个地市。

以菜鸟在南宁邕宁区的共配中心为例，曾经传统的人工分拣方式，每小时只能分拣4000个包裹，在快递高峰期总是会遭遇爆仓。今年年初，升级了自动化的交叉带分拣机后，每小时的分拨能力可以达到12000个，处理效率是原来的3倍。即使到了快递高峰期，该共配中心的处理能力依然处于不饱和状态，“因为在设计时，我们已经提前考虑了未来五年的包裹增量。”该共配中心负责人表示。

全国每天的快递包裹量已超3亿件，其中1/3在农村地区。据国家邮政局统计，2021年，全年农村地区收投快递包裹总量370亿件，带动农产品出村进城和工业品下乡进村超1.85万亿元。

菜鸟乡村负责人熊健表示，菜鸟将对全国1000余个县域共配中心，逐步进行智能改造；未来三年，菜鸟村、镇快递服务站将达到10万个，并投入10亿专项资金对乡村服务站进行智能改造。同时，菜鸟还将建设100个农产品上行产地仓，并协同阿里巴巴和其他社会资源建立农产品上行的销售渠道，帮助农业生产者把产品销往全国乃至世界各地。

(责编：曹淼、李源)