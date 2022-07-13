国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄

人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，今年上半年，人民银行继续会同各参研机构，扎实稳妥推进数字人民币试点测试。

一是圆满完成了北京冬奥会的场景试点，使数字人民币作为科技名片在北京冬奥会、冬残奥会上完成了精彩亮相。

二是稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区，深圳市、苏州市、雄安新区、成都市4个地方取消了白名单限制，吸收兴业银行作为新的指定运营机构。

三是持续创新特色应用场景，延伸数字人民币服务触角。围绕稳经济大盘这个大局，通过智能合约等特色功能，在保民生、促消费、扩内需、稳增长中积极发挥作用。

四是积极参与国际交流合作，拓展数字人民币“朋友圈”。截至今年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是2.64亿笔，金额大约是830亿人民币，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。

邹澜介绍，下一步，人民银行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新，开展重大问题研究，深化国际交流合作。

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