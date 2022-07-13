原标题：2022数字碳中和案例征集展示活动火热进行中

为进一步推动数字化绿色化协同转型发展，促进企业交流探索数字碳中和之路，中国互联网发展基金会现组织开展“2022数字碳中和案例征集展示活动”。

征集内容

企业在数字碳中和领域，包括但不限于创新数字空间唱响绿色发展，开创数字平台推动生态文明建设，塑造数字技术赋能低碳转型，打造数字经济助力绿色发展，引领绿色低碳数字化生活等方面开展的项目及研发的成果。

征集方式

请于北京时间2022年7月26日前，提交申报资料。同一成果拥有者可以申报多项成果，每项成果只可选择申报一个成果类型。线上平台是唯一的成果资料提交渠道。

发布内容

从年度申报成果中将评选出数字碳中和领域优秀项目及成果，在2022年中国数字碳中和高峰论坛期间公开发布。

活动流程

第一阶段：成果申报（7月）

请扫描下方二维码在线填写申报书，并于规定时间提交申报资料、上传承诺书。

第二阶段：成果评审（7-8月）

由来自全国的气候变化领域、生态环境领域及互联网领域权威专家对申报成果做全面评审，得出年度入选成果名单。正式发布前名单不公开。

第三阶段：筹备发布（8-9月）

主办方通知入选的成果拥有者提供发布所需音视频及图文资料，年度领先科技成果和提名项目的成果拥有者还将配合进行现场发布的相关工作。

第四阶段：成果发布（2022中国数字碳中和高峰论坛期间）

主办方将在2022年数字碳中和高峰论坛期间举办成果发布会，发布年度领先数字碳中和项目。

邀请数字碳中和优秀案例企业代表讲述项目故事，交流探讨如何更进一步推动数字化低碳化协同发展。

成果宣传

入选成果将通过中国数字碳中和高峰论坛官方媒体平台、大会合作媒体和海外媒体平台，以多种形式做宣传展示。如需帮助，请联系发布活动工作团队。

活动咨询：

联系人：任女士

联系电话：17710183039， 010-59997615

电子邮箱：xiangm@cidf.net

工作时间：周一至周五 9:00~17:30

报名链接：https://www.wjx.cn/vm/QgsOdaF.aspx

(责编：曹淼、李源)