人民网北京7月13日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）新购入项目申报推荐有关工作的通知》（以下简称《通知》）于近日发布，其中提到要适当简化基础设施REITs新购入项目申报要求。

《通知》指出，国办发〔2022〕19号文要求，建立健全基础设施REITs扩募机制。鼓励已上市的基础设施REITs通过扩募等方式筹集资金购入优质资产，有利于扩大发起人（原始权益人）融资规模，增强发展能力，降低负债水平；有利于完善市场化法治化机制，推动基础设施REITs健康发展；有利于进一步拓宽基础设施项目资金来源，更好盘活存量资产、扩大有效投资。各地要充分认识建立健全基础设施REITs新购入项目机制的重要意义，高度重视、周密安排，确保新购入项目申报推荐各项工作高效平稳推进。

《通知》要求对基础设施REITs新购入项目申报要求进行适当简化。如，新购入项目的不动产评估净值根据项目实际情况合理确定，不再参照首次发行时原则上不低于10亿元的相关要求执行。

要切实保障新购入项目质量。各地要指导发起人（原始权益人）、基金管理人、资产支持证券管理人和其他中介机构等，充分借鉴已发行基础设施REITs经验，选择具备基本条件的项目进行购入。新购入项目如不属于首次发行项目申报材料中的拟扩募资产范围，应说明具体原因。

《通知》指出，所有拟发行基础设施REITs的项目均应符合国家重大战略、发展规划、产业政策、投资管理法规等相关要求，保障项目质量，防范市场风险。要主动协调有关部门，在依法合规的前提下，重点围绕土地使用、PPP合同或特许经营协议签订、国有资产转让、相关手续证书办理等，对项目合规性手续完善工作给予积极支持。

此外，切实加强对新购入项目回收资金的监管督促。引导项目发起人（原始权益人）将回收资金以资本金注入等方式投入基础设施补短板等重点领域新项目建设，确保新项目符合国家重大战略、发展规划、产业政策等要求。对回收资金拟投入的新项目，协调加快前期工作和开工建设进度，尽快形成实物工作量。

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