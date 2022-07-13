人民网记者 乔雪峰

夏季的张北草原，碧波万顷，气温宜人。在河北省张家口市张北县草原天路入口牌楼下，游客在草地上席地而坐，悠闲地唱着歌。

修通一条路，发展一片产业，致富一方百姓。近几年来，草原天路沿线逐渐形成景区景点40处，发展旅游餐饮、农家乐等300多家，带动10多万村民增收致富。

农村公路连接的是乡村与城市，打通的是贫瘠与富足、困顿与希望。特别是在一些贫困地区，改一条溜索、修一段公路就能给群众打开一扇脱贫致富的大门。

党的十八大以来，在我国广袤的大地上，掀起一轮又一轮农村公路建设热潮，从雪域高原到草原天路，“四好农村路”从无到有、从有到优，逐渐成为广大农民群众的脱贫路、致富路、幸福路，为农村地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。

“四好农村路”带领村民走上致富路

天路在山顶蜿蜒，景色在眼前起伏。在张北县草原天路“大好河山”景区，游客们骑着马儿欣赏着草原上的旖旎风光。

实际上，以前的草原路并不好走，沿途山峦叠嶂、沟壑纵横。为了改善沿线老百姓的出行条件，2011年，张北县决定按照“沿坝、沿边、沿景”的思路修建一条横贯全县的道路，全长132.7公里。2012年年底，张北沿坝头道路竣工后，改善了周边12个乡镇10多万人的出行条件。

近几年，张北先后修好了张下线等7条总长约120公里的草原天路连接线。草原天路东延沽源、西接尚义的两项道路工程，将沽源、崇礼、张北、万全、尚义5个县区的26个乡镇、170多个村连接成为整体，沿线上百个村庄被纳入草原天路旅游圈，成了名副其实的旅游路、风景路。

如今，草原天路这个曾经的交通“短板”，已经变成了村民幸福生活的“潜力板”。

德胜村距张北县城10公里，过去是典型的贫困村。经过5年的不懈奋斗，德胜村借助草原天路的优势，形成了以设施农业、光伏产业、乡村旅游等为基础的产业格局。

据了解，去年全村人均收入超过1.9万元，村集体经济收入达到206万元，同比增加60余万元。德胜村村民都说，小土豆变成了“金豆豆”，日子越过越有盼头。

依靠草原天路过上幸福生活的远不止德胜村。张北草原天路野狐岭入口附近的黄花坪村车水马龙，村民杜有亮接待游客忙得不可开交。“在家门口开了一个农家乐，一年能挣10多万元。”杜有亮笑着说，草原天路是大家的致富路。

“四好农村路”改善千万村民出行条件

朗朗晴空，莽莽青山，走进河南省洛阳市栾川县境内，一条条宽阔平坦的公路穿越群峰奔向前方，在郁郁葱葱的绿树掩映下蜿蜒如练。

在端午假期里，栾川老牌景区重渡沟迎来了不少游客。鲜为人知的是，是一条路把重渡沟的山水资源转变成旅游资源，激活了栾川旅游产业。

“路都修到家门口和地头了，再也不愁卖樱桃这事儿了。”前段时间是樱桃丰收时节，河南省洛阳市新安县磁涧镇礼河村也迎来了一年中最红火的时候。

礼河村南边紧挨洛新快速通道，农村公路穿村而过，让村里的樱桃产业发展壮大，村民的日子也跟着一天好过一天。礼河村村民张大爷告诉记者，现在每个地头都成‘马路市场’了，深入到田间地头的公路让礼河村的樱桃外销更顺畅，村民卖樱桃、出行已不再是问题。”

洛阳地处豫西山区，过去由于自然条件的阻碍，广大农村地区交通不便、信息闭塞。在交通运输部的帮扶下，2002年年底，洛阳实现乡乡通硬化路，并于2003年起实施村村通水泥路工程，解决了50多万山区群众行路难问题，也使当地群众迅速走上了致富路。

公路通，百业兴。随着公路网形成，洛阳资源优势迅速向商品优势转化，公路沿线成为规划建设经济带和工业小区的上佳选择，逐步成为新的经济增长点。目前，洛阳累计创建“四好农村路”全国示范县3个、省级示范县3个、市级示范县4个、示范乡（镇）73个，打造省级“文明示范路”777公里，建成旅游路、产业路、扶贫路等精品线路50余条。

南阳几块钱一把的“小艾草”， 已经做成了特色大产业；大别山革命老区的新县田铺大塆，乡村旅游蓬勃发展；兰考徐场村的古琴古筝，远销海内外……放眼中原大地，“交通+产业”“交通+旅游”等一系列新业态不断涌现，交通基础设施联通为群众带来更多看得见、摸得着、感受得到的红利。

“四好农村路”铺就雪域高原幸福路

公路修通了，有着“藏戏第一村”美称的西藏自治区山南市乃东区昌珠镇扎西曲登社区成了热门“打卡点”。社区里的一座两层小楼是次仁家开办的民宿，是典型的山南农区传统民居风格，每间客房设施都非常完善。“靠着开办民宿，我家的平均月收入增加了五六千元。”次仁说。

据昌珠镇副镇长李昱伟介绍，扎西曲登社区靠近国省道，2019年修通了硬化路后，游客“一脚油门”就能前来观赏藏戏、体验民俗。目前，扎西曲登社区已开办了70余家民宿，50％以上的村民参与经营，社区靠民宿年增收200余万元。

西藏自治区交通运输厅党委书记、副厅长达娃欧珠介绍，截至2021年年底，全区农村公路通车总里程超9万公里。今年，西藏还将新改建农村公路1799公里，力争解决200个建制村通硬化路问题；推进55个农村公路“最后一公里”建制村连接线项目建设，扩大农村公路通村入户的覆盖面。

青山环抱，绿水流翠。福建省三明市沙县水美村的古堡，是沙县现存最大的具有百年历史的土堡建筑群。一系列高品质公路相继开建，让游客可以更顺畅地游览灵山秀水，也让村庄发展更有活力。

在三明市泰宁县新桥乡岭下村，有一条“最美乡村‘福’路”，不仅是一条如诗如画的风景路，也为乡村振兴畅通了经络。交通畅了，游客来了，人气也旺了。岭下村一方面大力发展红色旅游，一方面鼓励群众因地制宜发展生态种养产业，岭下米酒、岭下大米等特色农副产品畅销山外。

近年来，三明交通运输部门大力发展“交通+文旅”“交通+产业”等，对农村公路进行升级改造，完善相关服务设施，将景区串点成线。沿线增设了停车休息区、观景平台、公共厕所等服务设施，为农家乐和自驾车营地、房车营地等乡村旅游产业提供优质服务。

截至目前，三明市高速公路通车里程达944公里，境内3万以上人口的乡镇基本覆盖高速公路，8个县15分钟内可通高速公路，乡镇30分钟内上高速公路，明溪、宁化、泰宁等众多革命老区县，真正实现串在一起、连成一片，形成文旅、餐饮、康养等产业齐头并进、深度融合格局。

(责编：郭思邈、吕骞)