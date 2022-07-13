人民网北京7月13日电 （记者乔雪峰）高质量发展是“十四五”时期我国经济发展的必由之路，装备制造业高质量发展更是重中之重。

据国家统计局发布数据显示，5月，全国规模以上工业企业利润同比下降6.5%，降幅较上月收窄2个百分点。其中，装备制造业利润同比降幅较上月大幅收窄23.2个百分点。

在当前复杂多变的世界格局下，制造业如何在新形势下破局？7月13日，机械工业信息研究院院长李奇在在“百万庄论坛：机工智库发布会（2022）”上中指出，当前世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界格局加速演变，装备制造业正面临严峻挑战，要站在国家战略高度，审视装备制造业格局之变，探讨应对之策。

“装备制造业是国之重器，是国家经济实力和核心竞争力的集中体现，是国家总体安全的重要基础。”中国机械工业联合会会长王瑞祥表示。

基于此，王瑞祥提出了三点意见。一是要以总体国家安全观的视野谋划制造业安全与发展。二是要以科技自立自强为驱动力推动装备制造业安全与发展。三是要以高质量发展为目标实现装备制造业安全与发展。坚持从质量变革为抓手，以效率变革为路径，以动力变革为牵引，形成国际竞争新优势，奠定我国装备制造业长期自主安全发展的根本保障。

“工业互联网是实现装备制造业数字化转型的关键路径。”工信智库联盟秘书处何霞指出，当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，装备制造业的创新发展是稳经济、稳就业、稳增长的重要动力。工业互联网作为构建全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是装备制造业实现数字化转型的关键路径和方法论。要认识工业互联网发展面临的形势，抓住技术产业变革机遇，发挥我国庞大的产业规模、完整的产业体系和市场优势，推动装备制造业的高质量发展。

机工智库研究员袁雪峥指出，随着我国制造业逐步实现从规模增长向质量提升的转型变化，基于多重动力集成、多种要素融合的新模式新业态的创新速度也在不断加快。“目前我国创新组织形态正在从单一企业、部分企业创新向产业链集群或产业链生态型创新转变。”

机械工业信息研究院产业与市场研究所（电气媒体中心）副所长周晟宇指出，当前，我国制造业人才供需矛盾在多重因素的影响下日趋突出。一方面制造业正在经历从劳动密集型向技术密集型的转变，我国制造业正在向全球价值链中高端攀升，另一方面当前我国正面临人口红利的减弱的情况，就业多样化、制造业人才培养模式滞后等多重因素叠加交织。

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