巅峰海拔的冰雪融化、珠峰地区人体生理的特殊反应、西风-季风协同作用及影响、珠峰地区变绿的生态过程……记者从7月12日举行的“巅峰使命”珠峰科考学术交流会议上获悉，自今年4月底全面启动以来，“巅峰使命”珠峰科考不断取得突破，并在多个研究领域产生一系列成果。

在扎西宗乡拍摄的珠穆朗玛峰。新华社记者 孙非 摄

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，其气候环境变化对世界其他地区会产生牵一发而动全身的巨大影响。作为第二次青藏科考的重要内容，珠峰科考具有重要意义。

极高海拔地区的环境变化趋势是怎样的？珠峰科考极高海拔冰芯钻取小组组长、中科院青藏高原所研究员徐柏青介绍，本次科考首次成功获取了海拔6500米、7028米和8848米冰雪样品，初步分析结果显示，极高海拔冰雪在加速暖化和融化；极高海拔环境变化具有显著的梯度特征；1860年以来，珠峰极高海拔地区印度季风降水变化幅度巨大，且自20世纪50年代以来持续降低，而人类活动的环境影响在持续加强。

5月4日，珠峰科考队员在架设自动气象站。新华社特约记者 索朗多吉 摄

青藏高原是季风和西风的巨型调节器，对全球气候变化具有重要影响。科考队在珠峰大本营和珠峰站不同海拔高度的样地开展了珠峰地区西风-季风协同作用及其影响强化探测试验。

“初步分析发现，珠峰大本营有非常强的冰川风存在，珠穆朗玛峰北坡地区强大的热力效应导致的对周边大气的抽吸作用，是这一地区白天强风天气的主要驱动力。研究发现，5月初西风环流对喜马拉雅山大气边界层有显著影响。”珠峰科考西风-季风协同作用及其影响分队长、中科院青藏高原所研究员马耀明说。

长期以来，由于高原大气主要温室气体浓度的观测数据匮乏，相关研究工作缺乏足够的数据支持。本次科考利用直升机和浮空艇新平台，首次对珠峰地区二氧化碳、甲烷的垂直分布进行了测量，获取了珠峰地区二氧化碳、甲烷的地面浓度及其通量变化、柱浓度及其垂直分布特征。

“这一研究成果有助于准确估算青藏高原生态系统碳源汇功能，为碳中和目标实现提供数据支撑。”珠峰科考生态系统分队长、中科院青藏高原所研究员朴世龙院士说。

在珠峰地区人体会产生怎样的生理反应？珠峰科考人类活动分队长、北京大学教授朱彤院士介绍，本次科考首次获得科考和登山运动员在不同海拔适应期间的健康数据和样本，进一步分析可望揭示低压缺氧及高臭氧暴露对急进高原人群的心肺健康以及血液循环、表观遗传、蛋白质合成修饰、代谢改变、免疫及生理功能改变等影响的机制。

众多成果的产出离不开珠峰科考取得的一系列突破：我国珠峰科考首次突破8000米以上海拔高度，架设世界海拔最高的自动气象站……科考队员们在珠峰创造了多项科学考察研究新纪录。与此同时，“极目一号”Ⅲ型浮空艇、冰川雷达测厚仪、微波辐射计、大气湍流观测系统等一系列先进仪器的使用，有力提升了观测精度和探测水平。

“极目一号”Ⅲ型浮空艇。（中国科学院供图）

“‘巅峰使命’珠峰科考实现了从登山科考到科考登山的登山模式转变，实现了从‘我要征服你’到‘我要了解你’的登山思路的转变，实现了新技术和新手段的应用，取得了重要国际影响。”珠峰科考总指挥、中科院青藏高原所研究员姚檀栋院士说。

“第二次青藏科考瞄准国际前沿和国家战略，开展跨学科、跨领域、跨区域协同攻关，聚焦重点区域，拓展科学研究和野外考察的广度和深度，填补了重要区域战略空白，摸清了青藏高原本底情况。”科技部副部长李萌说，未来要进一步加强任务集成和成果凝练，服务青藏高原生态文明高地建设。（记者张泉）

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