人民网北京7月13日电 （记者余璐）“一年多来，全国各地全面推行林长制改革，实现了‘山有人管、林有人护、责有人担’，形成了保护发展林草资源的强大合力。”7月13日，在国家林业和草原局举行的新闻发布会上，国家林业和草原局林长制工作领导小组副组长、林长办主任、资源司司长徐济德如是说。

2020年12月29日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行林长制的意见》（以下简称《意见》），推动构建党委领导、党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林草原资源保护发展长效机制。

徐济德表示，截至目前，全国各级林长应设尽设。除直辖市和新疆生产建设兵团外，其余各省均设省、市、县、乡、村五级林长，各级林长近120万名，省级林长421名。各省均由党委和政府主要负责同志担任总林长，实行“双挂帅”。《意见》要求的“确保到2022年6月全面建立林长制”的目标如期实现。

“我国通过林长制的制度创新，实现林草事业的高质量发展。”谈及林长制改革的核心和关键，徐济德表示，林长制的推行落实了责任制，将保护发展森林草原资源的主体责任和主要任务进一步明确并压实到党委政府，明确了“谁来干”“干什么”。此外，督查考核和激励是促进地方推深做实林长制的重要手段之一，每年将林长制督查考核列入中央督查检查考核计划，林长制也首次作为涉林事项纳入国务院督查激励事项。

据了解，国家林业和草原局按照统一安排部署、统一目标任务、统一组织考核、统一结果运用的原则，科学制定督查考核办法，形成了13项具体考核指标。

徐济德介绍，全面推进建立林长制以来，森林草原资源管理不断强化，持续开展森林督查，打击违法犯罪行为。2021年，全国林草行政案件发生数量同比下降21%，2022年上半年，全国回收林地同比上升26.62%。科学绿化迈出重要步伐，2021年，完成造林5400万亩、种草改良草原4600万亩，治理沙化、石漠化土地2160万亩，首次实行造林任务直达到县、落地上图。野生动植物保护管理不断强化，全面加强野生动植物保护。国家公园建设取得重要进展，推进第一批5个国家公园建设，开展新一批创建，加快推进国家公园立法进程。森林草原灾害防控能力持续加强，2021年，松材线虫病发生面积、病死树数量分别下降5.12%、27.69%；全国森林火灾次数、受害森林面积、因灾伤亡人数同比分别下降47%、50%、32%。

“下一步，国家林业和草原局将不断完善林长制制度体系，科学开展督查考核激励，强化森林草原保护管理，全面提升森林草原质量和生态系统稳定性，为建设美丽中国、守住自然生态安全作出新的更大贡献。”徐济德说。

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