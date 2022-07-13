新华社北京7月13日电（记者王优玲）记者13日从住房和城乡建设部获悉，到2025年，我国城镇新建建筑将全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。

住房和城乡建设部、国家发展改革委近日印发城乡建设领域碳达峰实施方案。实施方案提出，2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立。

根据实施方案，2030年前，建筑节能、垃圾资源化利用等水平大幅提高，能源资源利用效率达到国际先进水平；用能结构和方式更加优化，可再生能源应用更加充分；城乡建设方式绿色低碳转型取得积极进展，“大量建设、大量消耗、大量排放”基本扭转；城市整体性、系统性、生长性增强，“城市病”问题初步解决。

在建设绿色低碳城市方面，要优化城市结构和布局。积极开展绿色低碳城市建设，推动组团式发展。每个组团面积不超过50平方公里，组团内平均人口密度原则上不超过每平方公里1万人，个别地段最高不超过每平方公里1.5万人。严格控制新建超高层建筑，一般不得新建超高层住宅。

同时，严格既有建筑拆除管理，坚持从“拆改留”到“留改拆”推动城市更新，除违法建筑和经专业机构鉴定为危房且无修缮保留价值的建筑外，不大规模、成片集中拆除现状建筑，城市更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积原则上不应大于现状总建筑面积的20%。盘活存量房屋，减少各类空置房。

实施方案还提出，开展绿色低碳县城建设，构建集约节约、尺度宜人的县城格局。建筑高度要与消防救援能力相匹配，新建住宅以6层为主，最高不超过18层，6层及以下住宅建筑面积占比应不低于70%；确需建设18层以上居住建筑的，应严格充分论证，并确保消防应急、市政配套设施等建设到位。

(责编：杨光宇、胡永秋)