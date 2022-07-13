人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

三部门发文推动社会组织助力高校毕业生等群体就业

2022年07月13日10:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社北京7月12日电  （记者高蕾）记者12日从民政部获悉，民政部、教育部、人力资源和社会保障部近日联合印发通知，推动社会组织进一步助力高校毕业生等群体就业。

　　通知指出，以社会团体、基金会和社会服务机构为主体组成的社会组织是吸纳就业的重要力量，要把促进高校毕业生等群体就业摆在社会组织工作更加突出的位置。

　　通知强调，各地要严格开展社会组织登记审查，将新成立社会组织“有与其业务活动相适应的专职工作人员”的法定准入条件落到实处，带动专职就业岗位增加；要广泛动员、积极推动社会组织参与“百万就业见习岗位募集计划”，指导社会组织结合高质量发展要求合理设置见习岗位条件，增强对高校毕业生吸引力；要引导和鼓励社会组织依据章程、业务范围和自身专长优势，在规范有序开展活动基础上，积极提供专业化、多样化、个性化服务，推动以事业发展支撑就业。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国人更爱存钱了？上半年人均同比多存约2040元
　　人民网北京7月13日电 （记者罗知之）近日，人民银行公布的2022年上半年金融统计数据显示，上半年住户存款增加10.33万亿元，同比多增2.88万亿元。按照第七次全国人口普查结果公布的全国人口14.1亿为基数计算，相当于人均多存了约2040元。…
国家邮政局：上半年邮政行业业务总量6808.5亿元 同比增长6.0%
　　人民网北京7月13日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，上半年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%；业务总量累计完成6808.5亿元，同比增长6.0%。 图片来源于国家邮政局官网 国家邮政局介绍，上半年，邮政服务业务总量累计完成1151.6亿元，同比增长6.6%；邮政寄递服务业务量累计完成142.1亿件，同比增长11.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成199.1亿元，同比增长3.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部