原标题：凝聚全团力量 共促青年就业

最近，重庆交通大学西藏籍毕业生次罗布回乡就业的想法成功实现——毕业后他将进入西藏建工建材集团工作。“我已经记不清近一年投出多少份简历了。没想到学院团委老师把我返乡就业的事情放在了心上，协调专任教师为我精准推荐就业岗位。”他说。

长期以来，重庆交通大学强化校院两级团委联动，同时注重学院团委与专任教师联动，协调专任教师对毕业生开展就业指导，做到“扶上马，送一程”。了解到次罗布返乡就业的想法，学校团委干部积极响应，点对点、面对面对次罗布予以指导，拓展其就业资源。

次罗布的就业故事既是重庆交通大学就业帮扶工作的典型案例，也是全团“共青团促进大学生就业行动”成效的缩影。

自去年12月“共青团促进大学生就业行动”启动以来，团中央大力推动，省级团委积极部署，高校团组织稳步推进，各项计划特别是一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划取得阶段性进展。

五项行动齐发力 服务就业全覆盖

2022届全国普通高校毕业生总数达1076万人，规模和增量均创历史新高，加之部分地区受到新冠肺炎疫情影响，大学生就业面临多重压力。解决好高校毕业生就业问题，成为党和国家的工作重点之一。

党有号召，团有行动。为落实中央有关要求，发动全团力量帮助大学生就业，团中央启动“共青团促进大学生就业行动”，提出了5项具体计划（一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生乡村创业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生实习“扬帆计划”、大学生社区实践计划），并明确了目标任务和工作路径。

“共青团作为党的助手和后备军，帮助大学生提高社会化能力、顺利就业，是职责所系。”团中央青年发展部负责人说，“共青团坚决将促进大学生就业作为团的主责主业来抓，充分发挥团的组织优势，为党分忧，为国尽责，为大学毕业生尽心。通过实施5项具体计划，全团要确保帮助10万名以上大学生就业，为今年全国就业大局作出实实在在的贡献。”

为推动计划准确高效实施，团中央还向全团专门发布工作指引，制定“共青团促进大学生就业行动”2022年度工作计划表，按月梳理主要工作任务，明确工作重点。“讲目的，列任务，详细说明工作内容与方法，系列工作指引的出台为全团扎实推进促进就业行动指明了道路。”有团干部评价说。

就业工作有了明确方向，各省级团委也迅速行动起来，其中，13个省份制订省级“共青团促进大学生就业行动”实施方案，20个省份召开专门工作会议，14个省份分别就5个专项计划发布工作指引，北京、江苏、广东、四川、陕西等地还联合教育、人社等部门制订相关工作方案，充分整合资源推动工作。

关注重点群体 精准结对帮扶

临近毕业，沈阳城市学院智能科学与技术专业应届毕业生陈纪龙找到了自己理想的职位。目前，他已与东软集团股份有限公司签订就业协议，毕业后将成为一名前端研发实习工程师。

“真是多亏了学校团委结对帮扶老师的帮忙，他通过团组织渠道为我推荐了多家岗位资源。”陈纪龙说。

在“共青团促进大学生就业行动”一开始，团中央就把提供就业帮扶、提升社会化能力作为重点方向，并把一般院校低收入家庭学生作为重点帮扶群体。

安庆师范大学美术学院毕业生金学儒是家庭经济困难学生，学习成绩名列前茅，为减轻家里负担，她决定毕业后直接工作。了解到情况后，该校美术学院团干部孟莉主动提供就业帮扶，帮她成功入职一家专业对口的建筑企业。“就业帮扶工作要一人一策，精准定位最为关键，要熟悉学生的就业需求，才能提供合适的岗位。”孟莉说。毕业前夕，金学儒还专程找到孟莉表达感谢。

“学校团委始终将就业帮扶工作当作分内事，与相关职能部门同谋划、同部署、同频共振，多渠道、多途径整合社会资源，切实将帮助困难学生就业落到实处。”该校团委副书记赵丽丽表示。

在“共青团促进大学生就业行动”中，全团组织开展各级团干部特别是高校团干部与困难家庭毕业生精准结对工作，提供摸清就业意向、给予就业指导、推荐岗位信息、关注就业进展、持续跟踪辅导等全方位就业服务。

该行动开展以来，团云南省委班子成员、团黑龙江省委机关各党支部书记带头与困难学生结对，为省内团干部做好示范带动；河南、新疆充分开展调研，摸排毕业生就业意向，根据学生就业意向单位的性质、行业、地域等设置分类帮扶体系；天津、河北、上海、安徽、海南、贵州、陕西、宁夏等地建立“一人一档”“一生一策”帮扶台账，设置“一周一沟通”“一月一通报”等工作机制，实时跟踪帮扶进展。

据了解，截至7月8日，全团共3.1万名团干部与9.6万名2022届困难家庭毕业生精准结对，已帮助6.3万名学生找到工作。

团中央青年发展部负责人表示，“帮助最需要帮助的青年，是共青团履行政治责任的必然要求。各级团组织、团干部将进一步精准聚焦一般院校低收入家庭学生这一重点群体，坚持把团干部结对帮扶工作做细做实做深，通过推荐岗位、就业指导、观念引导等切实举措‘雪中送炭’，让每个被帮扶的学生都有获得感，真正把党的温暖带给他们”。

内挖潜外聚能 千方百计拓岗位

今年5月19日，“百校千企万岗”2022年江苏省大学生就业帮扶“送岗直通车”直播荐岗活动青商企业专场在团江苏省委新媒体中心举办，并通过江苏共青团视频号全网直播。15家涉及信息、制造、纺织等行业的公司走到聚光灯下，为毕业生送来岗位。

想把“共青团促进大学生就业行动”落到实处，岗位的数量与质量是最大刚需。为给毕业生募集到更多岗位、打通用人单位与求职者的渠道，全团扎实开展“千校万岗·青联青企协送岗直通车”招聘活动。

在江苏省，团组织依托“团团微就业·青春留苏”平台，面向387家省级青商会会员单位、7000余家青商企业募集就业岗位；上海面向市区两级青联委员、青企协会员企业筹措就业岗位，岗位涵盖互联网、汽车、医药、制造、教育等多个领域；团山东省委通过“青鸟计划”，整合青联、青企协团属资源，线上发布岗位信息万余个；重庆团组织联合川渝青联、青企协、青商会等组织，动员600余家企事业单位提供超过1.3万个就业岗位。

据统计，截至7月8日，通过组织化动员方式，累计募集到1.2万家各级青联委员、青企协会员企业提供的20.8万个就业岗位。

除了挖掘内生资源，各级团组织还持续面向社会各界募集岗位，为毕业生提供更多就业机会。

自“共青团促进大学生就业行动”启动以来，团中央联合有关机构开展“千校万岗·央企云招聘”活动，发布超过1.1万家央企、国企提供的岗位信息38.6万个；开展“千校万岗·就业有位来”系列招聘活动，举办104场线上双选会，1.7万家企业提供超过17.9万个就业岗位，吸引8.1万名学生投递简历。

在地方，团新疆维吾尔自治区委班子成员先后前往国有企业、私营企业实地调研，动员421家企业提供就业岗位超过3.7万个；上海、吉林在疫情期间坚持就业服务不断线，辽宁、山东、广东等地广泛开展“线上直播厅”“企业云观摩”等直播送岗活动，持续为毕业生提供就业岗位。

截至7月8日，全团共为2022届毕业生募集到12.4万家企业提供的292.4万个就业岗位信息。

高校毕业生的“可选项”并不只升学、就业，创业、参军、参与西部计划等基层志愿服务同样是出路。

在创业方面，中国青年创业就业基金会牵头实施“大学生乡村创业帮扶计划”，为700个项目提供无偿资助1400万元，为700个项目提供免息借款1400万元。在推进完成项目资助目标的基础上，青创基金会还积极筹措配套服务资源，与工商银行、新网银行等金融机构达成合作意向，后续将为受助项目提供专属金融贷款产品和金融信息服务，还联合专业机构“定制”乡村振兴青年创业培训线上课程，后续将免费向受助项目提供。

不仅如此，32个省份（含新疆生产建设兵团）为至少1600个项目提供免息借款不少于3200万元（即每省份至少为50个项目提供免息借款不少于100万元）。团湖北省委实施湖北“新农人”大学生乡村创业帮扶计划，争取斗鱼公司500万元资金支持，在全省范围内遴选一批具有良好市场潜力和发展前景的大学生返乡下乡初创型小微项目给予支持；四川省实施“青创计划”，采取“资金+导师”模式，为创业青年提供3万-10万元免息免抵押免担保贷款，并精准匹配创业导师，已累计资助2329个创业项目，发放贷款1.96亿元。

在推动西部计划方面，今年新招募总规模扩大到3.67万人，包括全国项目1.1万人、地方项目2.57万人。各级共青团组织和西部计划项目办按照“全团重点工作全团一盘棋推进”的要求，在岗位设置、宣传引导、招募选拔等方面各负其责、齐抓共管、协同推进，各项工作进展顺利，目前整体进入岗位对接阶段。西部计划提前释放信号，积极推动扩充岗位容量供给，鼓励各省参照全国项目的运行模式和工作要求组织实施地方项目，将提质、增效、扩容、等标等作为工作重点，如贵州、广东、江苏、新疆、四川、湖北、宁夏、河北等地结合服务乡村振兴战略需要，积极争取当地党委和政府支持，协调相关部门，扩大地方项目实施规模，有效增大高校毕业生基层就业“蓄水池”容量和吸纳能力。

前置实习实践 延长服务链条

今年4月，一场名为“海河青听”的座谈会在天津工业大学举行。会上，该校工商管理专业硕士研究生赵天皓提出了自己遇到的实习难题，“我现在研二，以后想进入企业工作，现在想先找一个实习，但是天津招实习生的公司好少啊，老师能不能帮忙联系一下？”

针对高校学生反映的实习少、实习难问题，团天津市委高度重视，积极推出“扬帆计划”，协调党政机关和部分企事业单位，为大学生提供优质的实习岗位1429个。

座谈会结束不久，赵天皓就顺利进入一家企业实习，“有了现在的实习工作经验，我对以后工作更有信心了”。

为提升大学生社会化能力，“共青团促进大学生就业行动”面向在校学生专门实施大学生实习“扬帆计划”和大学生社区实践计划。截至7月8日，全团已累计募集到政务实习岗位信息17.1万个、企业实习岗位信息30.8万个；组织开展职场体验活动4964场，参与学生24.5万人次。全国大部分省份已对大学生社区实践进行了部署，据不完全统计，高校和地方团支部结对数已逾5万，参与社区实践团员学生达24.7万人次。

“今年，团福建省委联合14部门下发文件部署‘扬帆计划’，还专门开发微信小程序，在全省电视机开机界面、人民日报电子屏等推送宣传，共组织4662家用人单位提供实习岗位5.4万个，吸引在校大学生投递简历16.1万人次。下一步，我们将加大跟踪培养力度，鼓励用人单位通过实习活动发现表现突出的大学生，毕业后给予留用。”团福建省委学校部部长周睿表示。

在重庆，团市委联合市人社局专门为参与“扬帆计划”实习的大学生制定了100元/天的补贴政策，有助于解决低收入家庭学生基本生活开支。

在山东，团组织不仅征集各级党政机关、事业单位、国有企业高品质岗位2.57万个，满足7.27万名大学生的实习需求，还启动“调研山东”社会实践，组织动员50万大学生参加乡村振兴、社区服务、疫情防控等基层实践。

上海制订《助力五个新城建设区校共青团共建项目工作指引》《助力五个新城建设区校共青团共建大学生兼职锻炼管理办法》，各区团委与高校团委结对共建151对，学校团支部与社会领域基层团组织结对1076对，6.5万余名大学生参与大学生社区实践计划。

江苏推动各县级团委摸排需求，设计项目，明确任务，做到需求项目化、项目岗位化，已推动69所省部属高校与区县对接，近5000个高校团组织与乡镇街道、社区团组织结对，动员6.7万余名大学生。

湖北邀请地方文明办、市州及区县团委、高校团委、社区居委会负责同志等交流研讨，形成高校服务社区项目参考清单、社区需求项目参考清单。目前，全省116所高校结对社区1379个，占全省高校数量的90%，其中武汉市结对社区占全市社区总数的69.5%。

重庆将校地推进情况，逐步纳入校地团组织书记述职评议，并加强过程指导。目前共有52所高校参与大学生社区实践计划，覆盖班级团支部达15365个，参与结对率达47.5%。

“就业是青年大学生的迫切需求和发展之基，服务解决好大学生就业，是对共青团政治性、先进性、群众性的必然要求，是对共青团引领力、组织力、服务力的实践检验。”团中央相关部门负责人说，下一步，共青团将进一步提高政治站位、强化责任担当，对标对表中央要求，压实工作责任，夯实帮扶举措，加强工作协同，拿出时不我待的工作状态和钉钉子精神，发动全团力量帮助大学生就业，为党和国家稳就业、保就业工作大局作出应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（记者 杨宝光）

(责编：曹淼、李源)