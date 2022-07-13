国家广播电视总局在多年定点帮扶山西省平顺县的探索与实践中，开拓推出符合平顺县情实际的国家部委+地方政府+科技企业+本地资源“四驾马车”帮扶模式。结合平顺县地域特色资源，发挥广播电视和网络视听行业优势，引进社会平台力量，为助推平顺电商产业汇聚强大发展合力。

一、背景和基本情况

平顺县位于晋、冀、豫三省交界处，太行山和华北平原的断裂带上，国土总面积1550平方公里，全县辖5镇6乡、151个行政村，全县总人口数约15万，2020年2月正式退出贫困县序列，实现脱贫摘帽。

国家广播电视总局严格落实“四个不摘”要求，结合平顺县丰厚的文化旅游资源和特色农副产品发展实际，发挥广电行业宣传优势，协调发挥社会企业的平台和流量资源，多措并举助力平顺县打造地域特色品牌，培育电商主体，培训各类人才，全方位支持平顺县电商产业发展，助力平顺县逐步实现产业振兴。

二、主要做法

（一）打造地域品牌，提升平顺特色产品知名度美誉度。广电总局结合平顺潞党参、大红袍花椒等特色农产品获批“国家地理标识农产品”的优势，助力平顺县打造地域特色品牌。一方面发挥行业宣传优势，协调各级广播电视台和网络视听媒体加大宣传推介力度，推出了《画说平顺》《连翘茶背后的密码》等宣传片；协调《我们在行动》《益起追光吧》《真相百分百》等剧组到平顺录制节目，宣传推介当地特色农产品；开展“诗画平顺踏春淘品节”“平顺大红袍花椒节”“爱心助农”公益直播等助农活动。另一方面，协调公益设计师团队为平顺县设计县域公共品牌，引入数字化技术力量帮助平顺完善供应链体系，农产品溯源体系，提升当地农业产业的科技化、标准化与市场化水平，促进平顺农业产业迈向高质量发展。

（二）实施人才教育帮扶，提升群众内生动力。乡村要振兴，人才是关键。广电总局在定点帮扶工作中，始终重视培养乡村振兴各类人才。一是协调引入钉钉智慧教育，为平顺县中小学搭建智慧化教育平台，覆盖全县65所学校1.5万余名学生；引入300余万元公益基金支持平顺县第三中学寄宿制学校改革，为平顺中小学生提供更加优质的学习条件。二是在平顺县举办了多期“广播电视和网络视听助力乡村振兴公益培训班”，并在组织广电行业培训时，专门邀请平顺相关同志参加，切实提升平顺县广电行业技术人才。三是广电总局研修学院在平顺县建设新视听人才培训创新示范园，相关单位在平顺县成立淘宝直播村播学院，为培训平顺县电商从业者和村播达人提供长效支持。

（三）引入产业项目，吸引青壮年人才回流。广电总局协调阿里巴巴集团在平顺电商小镇落地新兴数字化产业-淘宝直播数据标注业务，建设阿里巴巴（太行）数字示范基地，在当地聘用、培养具备专业能力的人才。目前，该基地已从当地招聘培养100余名AI人工智能标注师，并在积极推进基地二期建设项目。随着平顺产业项目的不断发展，吸引越来越多的优秀青壮年劳动力返乡，缓解了因产业项目和就业机会较少，导致青壮年外流，人才流失又反向制约产业发展的发展困境。

（四）发展本土电商，搭建数字化销售矩阵。广电总局积极协调头部网络视听平台的网络销售资源优势，帮助平顺推进电商本土化发展。阿里巴巴集团与平顺县签订帮扶合作框架协议，接续选派乡村振兴专员到平顺县挂职，公益捐赠智慧化设备与应用系统，支持平顺县“物流供配中心”建设，降低平顺小件物流成本；在淘宝、支付宝等平台上开设“土货鲜食”等活动专区，集中资源助力平顺县农产品线上销售；整合平台资源，帮助平顺培养更多的优秀商家，不断丰富平顺县域电商生态。

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(责编：曹淼、李源)