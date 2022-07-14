本报记者 吴 焰 徐 靖

我国首个深空探测实验室——天都实验室，进入实质运行和全面建设阶段；比亚迪合肥基地整车下线活动在长丰县下塘镇举行，安徽新能源汽车产业发展迈出新步伐；“科大硅谷”建设实施方案公布，将建成有国际重要影响力的科技创新策源地和新兴产业聚集地……连日来，安徽省合肥市创新发展好消息连连。

2020年8月，习近平总书记在合肥参观了安徽创新馆。总书记指出：“要进一步夯实创新的基础，加快科技成果转化，加快培育新兴产业，锲而不舍、久久为功。”合肥广大干部群众牢记总书记殷殷嘱托，踔厉奋发、笃行不怠，积极探索科技创新助力高质量发展之路。

创新平台加速建成

在合肥“科学岛”上，中国“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）正在运行。1056秒！全世界托卡马克装置高温等离子体运行最长时间纪录，在这里产生。

“科学岛”，正是合肥这座创新之城的一个缩影。与北京怀柔、上海张江、大湾区齐名，合肥成为四大综合性国家科学中心之一。

2012年至2021年，合肥地区生产总值由4168亿元增加到11413亿元，增长1.7倍。“合肥要以更大作为，全面塑造创新驱动发展新优势，勇当科技创新、产业创新两个开路先锋。”安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华说。

出台科技创新条例，成立市委科技创新委员会，将天使投资基金风险容忍度提升到40%、种子基金提升到50%，量身定制“人才政策20条”“创新创业8条”……今年上半年，合肥全社会研发经费投入强度达3.52%，跃居全国省会城市第三位；每10万人口中拥有大学（大专及以上）文化程度的达2.6万人，超出全国平均水平。

科学装置陆续开建，创新平台加速建成，科研成果竞相涌出。首台智能4K无线腔镜、首台金刚石量子计算教学仪器、首款国产量子计算机操作系统、首款“重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）”……中国（安徽）科技创新成果转化交易会上，来自合肥的墨子传信、热核聚变、铁基超导、九章计算等国际领先成果引人瞩目，也为科技成果转化提供丰富的“源头供给”。

合肥确立每年9月20日为“合肥科技创新日”。创新，正成为这座城市最大标识、最大潜力和最大动能。

科技成果从实验室走向应用场

线上天天有交易，线下月月有活动——全国首个以“创新”命名的安徽创新馆，已成为科技成果转化的主场。一支“技术经纪人服务团队”活跃其中。

“按照传统登记模式，不少科技成果需要很久才被发现。科研与市场间缺乏‘传感器’。”安徽创新馆服务管理中心主任陈林介绍，“技术经纪人就是这个‘传感器’。”

推进科技成果就地交易、就地转化、就地应用，合肥启动“推动科技成果转化三年攻坚行动”，创建科学中心产业转化项目库，成立运行科学中心专项基金，举办中国（安徽）科技创新成果转化交易会。去年以来，仅安徽创新馆就举办成果转化活动100余场，发布创新成果2600余项，完成科技成果交易额首次突破800亿元，培养技术经纪人700余名。

探索大科学装置“沿途下蛋”机制，是合肥“独家特色”——依托全超导托卡马克装置，成功研制全球最紧凑超导回旋质子治疗系统，推动国产高端医疗器械产业化；依托稳态强磁场，催生多个国家Ⅰ类创新靶向药物，授权发明专利200余项，孵化高科技企业7家。

力促重大成果深度应用，是合肥“重中之重”——清华合肥公共安全研究院城市生命线系统需要大量场景应用，合肥政府全力支持，在51座桥梁、6300公里水气热管道管廊连上感知设备，实时监测。如今，这一科研项目已获国家相关部委高度肯定，正走向更多城市。

数据显示，2021年，合肥吸纳输出技术合同交易总额867亿元，同比增长51.5%。全年登记科技成果4005项，增长36.2%；其中应用技术类成果3916项，实现产业化应用1150项。2021年入库科技型中小企业4905家，同比增长90.5%，创历史新高，今年以来又入库4892家，同比增长54.7%。

战略性新兴产业成高质量发展新引擎

从谈判到签约，23天；从签约到开工，42天。去年7月，比亚迪股份有限公司与合肥市“一拍即合”，达成协议，项目一期总投资150亿元，项目达产后可实现年产值超过500亿元。

“合肥是新兴产业的福地。”比亚迪董事长王传福感慨。除比亚迪外，6月22日，大众安徽白车身顺利下线，规划产能35万辆；预计今年9月，蔚来新车下线，规划产能30万辆……短短几年，合肥就聚集了新能源汽车规上企业超过300家，涵盖整车、关键零部件、应用等产业链。“十四五”末，合肥市将具备汽车产能约300万辆，可实现汽车产业产值约6500亿元。

事实上，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，是合肥推动产业创新的发展思路。“科创+产业”模式，催生出一个个战略性新兴产业。合肥人风趣地称为“芯屏汽合”（芯片、新型显示、新能源汽车、集成电路）、“急终生智”（安全应急、智能终端、生命健康、人工智能产业）。

随着新型显示器件、集成电路、人工智能三大产业入列国家战略性新兴产业集群，智能语音进入国家先进制造业集群，合肥的“当家企业”正在变成支柱产业。“十三五”以来，合肥战略性新兴产业产值年均增长13.9%，对工业贡献率高达92.9%。“十四五”开局更呈放量之势：2021年战略性新兴产业产值同比增长28.3%，占规上工业比重达54.9%。目前，合肥已有国家级“专精特新”企业61家，科创板上市企业14家。

而科技创新和产业创新的蓬勃活力，正吸引更多人才从“抢过来”到“抢着来”。去年，合肥引进了24.5万名大学生，今年1—6月，超14万高校毕业生纷至沓来。

着眼“十四五”，合肥正全力打造两个五千亿级产业集群、8个千亿级产业集群和3个千亿级龙头企业，培育300个专精特新“小巨人”和“冠军”企业，让科技创新这个关键变量，进一步转化为合肥高质量发展的最大增量。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)