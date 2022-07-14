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全面建立林长制目标如期实现（新数据 新看点）

设立各级林长近120万名

2022年07月14日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月13日电 （记者顾仲阳、常钦、李晓晴）记者13日从国家林草局获悉：一年多来，全国各地全面推行林长制改革，设立各级林长近120万名，全面建立林长制的目标如期实现，实现了“山有人管、林有人护、责有人担”。

2020年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行林长制的意见》，明确到2022年6月全面建立林长制。目前，除直辖市和新疆生产建设兵团外，其余各省份均设省、市、县、乡、村五级林长，各级林长近120万名。各级林长实行划片分区负责，协调推动相关工作事项落实。各省份根据各自实际情况，出台林长会议、信息公开、部门协作、工作督查等四项基本制度，创新建立总林长令、林长巡林、“林长+”工作机制，制度体系基本建立，长效机制落地生根。

随着林长制全面推行，我国森林草原资源管理不断强化。2021年全国林草行政案件发生数量同比下降21%。

科学绿化迈出重要步伐，野生动植物保护管理不断强化。今年1月至6月，全国造林绿化、种草改良和沙化土地治理任务分别完成82.9%、55%和50%。

资源保护发展新机制初步建立。各地普遍将森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度、沙化土地治理面积等指标，明确为党委政府林草资源保护发展目标任务。

下一步，国家林草局将推深做实林长制，全面加强工作指导，确保改革落地见效；强化林草资源保护管理，提升林草资源质量；系统开展宣传培训，提升林长履职能力；严格督查考核激励，杜绝形式主义。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 01 版）

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(责编：赵欣悦、白宇)

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