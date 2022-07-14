本报北京7月13日电 （余建斌、胡煦劼、黄国畅）7月13日0时30分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将天链二号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。我国第二代地球同步轨道数据中继卫星系统正式建成，天基测控与数据中继能力大大提升。

当前，我国已成功研制了两代地球同步轨道数据中继卫星系统。第一代已成功发射天链一号01至05五颗卫星，第二代已成功发射了天链二号01至03三颗卫星。

天链二号03星是我国第二代地球同步轨道数据中继卫星，该星入轨并完成测试后，将与天链二号01星、02星实现全球组网运行。

中继卫星的全称是跟踪与数据中继卫星，相当于一个天上的数据中转站。我国天链中继卫星最主要的任务是为飞船、空间实验室、空间站等载人航天器提供数据中继和测控服务，例如天地通话、太空授课、交会对接、出舱活动等重要任务的通信就是以天链中继卫星为主来完成的。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 01 版）

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