本报记者 吴秋余

7月13日，国新办举行新闻发布会，介绍上半年金融统计数据有关情况。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在发布会上表示，当前流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。

金融运行总体平稳

阮健弘表示，今年以来，人民银行加大稳健的货币政策实施力度，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，努力服务实体经济，稳住经济大盘。

流动性合理充裕，金融对实体经济支持力度加大。上半年，人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。6月末，广义货币供应量（M2）同比增长11.4%，比上年同期高2.8个百分点；上半年，社会融资规模增量为21万亿元，同比多增3.2万亿元，人民币各项贷款增加13.68万亿元，比上年同期多增9192亿元。

信贷结构持续优化。人民银行充分发挥结构性货币政策的精准导向作用，不断强化对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。6月末，投向制造业的中长期贷款余额同比增长29.7%，比各项贷款的增速高18.5个百分点。

从社会融资规模结构看，上半年金融机构对实体经济的信贷支持力度在加大，金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，比上年同期多增6329亿元。与此同时，企业直接融资规模平稳增长，上半年企业债券净融资为1.95万亿元，比上年同期多增3913亿元；股票融资为5028亿元，比上年同期多增73亿元。此外，金融体系积极配合财政政策，地方政府专项债券融资大幅增加，上半年政府债券净融资4.65万亿元，比上年同期多增2.2万亿元，其中地方政府专项债券净融资为3.39万亿元，比上年同期多增2.23万亿元。

加强对中小微企业的金融支持

今年以来，风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。人民银行货币政策司司长邹澜表示，人民银行主动作为、靠前发力，出台多项政策举措，全力支持稳经济增长、稳市场主体、保就业。

强化受疫情影响行业企业政策支持。人民银行联合相关部门落实做好疫情防控和经济社会发展金融服务的23条举措、促进服务业领域困难行业恢复发展、加力帮扶中小微企业纾困解难等政策措施，通过实施延期还本付息等方式，支持受困企业抵御疫情影响。

加强多层次政银企对接。人民银行强化与发改、工信等部门协调联动，推进信用信息共享应用，通过线下主动走访、线上服务平台推送等，畅通银企对接渠道。目前，全国建立受疫情影响行业企业和供应链核心企业名录库，包含64.8万家企业，累计发放贷款9.6万亿元。

拓宽多元化融资渠道。推广中征应收账款融资服务平台，发挥供应链票据平台作用。6月末，累计促成应收账款融资36.5万笔，金额16.7万亿元。

此外，今年以来，人民银行出台了3项新的结构性货币政策工具：一是科技创新再贷款，主要支持高新技术企业、专精特新中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业；二是普惠养老专项再贷款试点，主要支持符合条件的普惠养老机构，推动增加普惠养老服务供给；三是交通物流专项再贷款，主要支持公路货物运输经营企业和货车司机等受疫情影响较大的企业和个人。

“结构性货币政策工具箱已比较丰富和完善。”邹澜表示，同时建立了“金融机构独立放贷、台账管理，人民银行事后报销、总量限额，相关部门明确用途、随机抽查”的工作机制，有利于激励金融机构优化信贷结构，向普惠金融、绿色发展、科技创新等领域精准倾斜。

继续实施好稳健的货币政策

邹澜表示，下半年，人民银行将继续实施好稳健的货币政策，加快落实已确定的政策措施。包括：实施好前期出台的各项结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化、法治化原则，增强金融服务实体经济的能力；引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具，支持基础设施建设。

据介绍，人民银行将继续做好稳经济一揽子政策措施，加大稳健的货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境，形成政策合力，保持经济运行在合理区间。

在总量上，保持流动性合理充裕，加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，提早完成全年向中央财政上缴结存利润。

在价格上，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，发挥存款利率市场化调整机制作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导至贷款端，进一步推动金融机构降低实际贷款利率。

在结构上，继续用好结构性货币政策工具，突出金融支持重点领域，运用好科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款，持续支持涉农、小微企业发展，培育新的经济增长点。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)